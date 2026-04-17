Hovland kjemper om seieren på Hilton Head – kun ett slag bak ledelsen

Viktor Hovland leverer en imponerende forestilling i PGA-turneringen på Hilton Head Island. Etter en sterk runde torsdag, følger han opp med en ny solid prestasjon fredag og klatrer til en delt andreplass, kun ett slag bak engelske Matt Fitzpatrick.

Viktor Hovland viser styrke og utholdenhet i den prestisjetunge PGA-turneringen på Hilton Head Island . Til tross for en innledende bogey på det første hullet, fant den norske golfstjernen raskt tilbake til sitt beste spill fra åpningsdagen. Han leverte en knallsterk runde på seks slag under par i den andre dagen, og har dermed samlet 13 slag under par totalt. Dette plasserer ham på en imponerende andreplass, kun ett eneste slag bak den engelske lederen Matt Fitzpatrick .

Hovlands runde fredag var preget av en imponerende birdieflom. Etter den noe tøffe starten med bogey på første hull, var han allerede under par fra det tredje hullet. Han overgikk til og med sin egen bedrift fra åpningsdagen ved å notere seg for hele åtte birdier. Etter å ha sikret seg birdier på hull 2, 3, 5, 7, 9 og 13, lå han fem slag under par for dagen. Selv om en ny bogey dukket opp på hull 14, viste Hovland mental styrke ved å svare med nok en birdie bare to hull senere, og sikret dagens åttende birdie på hull 17. På dagens siste hull havnet utslaget hans i roughen, men med imponerende presisjon klarte han å berge par og signere for en totalrunde på 65 slag.

Det var en fryd å se Hovlands putter i aksjon under åpningsdagen, der han leverte en runde på 64 slag, som tilsvarer sju slag under par. Fasiten den dagen var sju birdier og resten par. Fredagens prestasjon, med to bogeyer til tross for den sterke starten, viser imidlertid den norske landslagsspillerens evne til å hente seg inn og levere under press. Hans Ryder Cup-lagkamerat, Matt Fitzpatrick, startet sin runde tidlig fredag og har inntatt ledelsen etter en solid runde på 63 slag. Fitzpatrick leverte en runde på 65 slag torsdag, og ligger nå 14 slag under par halvveis i turneringen.

Svenske Ludvig Åberg, som lenge fulgte Hovland tett som Fitzpatricks nærmeste utfordrer, opplevde dessverre flere bogeyer på den siste halvdelen av runden, noe som førte til at han falt nedover resultatlistene. Amerikanske Harris English ligger foreløpig på en tredjeplass med ti slag under par, etter å ha gått fredagens runde på 68 slag. Turneringen på Hilton Head Island i South Carolina er en av PGA-tourens såkalte signaturturneringer, noe som betyr at kun de beste spillerne er kvalifisert til å delta. Førstepremien i denne prestisjetunge konkurransen er på hele 33 millioner kroner





