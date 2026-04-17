Hovland klatrer mot toppen – kun to slag bak lederen i prestisjeturnering

Viktor Hovland kjemper i toppen av PGA-tourens turnering på Hilton Head Island etter en ny solid runde. Han ligger kun to slag bak lederen Matt Fitzpatrick og er totalt 12 slag under par.

Viktor Hovland har festet grepet om en topplassering i PGA-tourens prestisjetunge turnering på Hilton Head Island i South Carolina. Etter 16 spilte hull i dagens runde ligger nordmannen hele fem slag under par, og totalt 12 slag under par. Dette plasserer ham foreløpig på en imponerende andreplass, kun to slag bak den ledende engelske spilleren Matt Fitzpatrick . Selv om Hovland fikk en tøff start på dagen med en bogey på åpningshullet, snudde vinden raskt for den norske golfstjernen.

Allerede på det tredje hullet var han under par, og han fulgte opp med en rekke birdier. Denne solide prestasjonen gjentok han fra første dag, da han også leverte en imponerende runde med syv birdier. På dagens runde sikret han seg birdier på hull 2, 3, 5, 7, 9 og 13, noe som bidro sterkt til hans formidable score. Etter en ny bogey på det 14. hullet, viste Hovland igjen styrke ved å avslutte med en ny birdie to hull senere. Hans evne til å slå tilbake etter motgang er et tydelig tegn på mental styrke og et høyt spillenivå. Den brennhete putteren som preget Hovlands åpningsdag, hvor han leverte en strålende runde på 64 slag, syv under par, med syv birdier og resten par, fortsatte å imponere fredag. Til tross for to bogeyer, viste nordmannen nok en gang sin evne til å produsere en flom av birdier, og bekrefter dermed sin posisjon blant verdenseliten. Viktor Åberg, som lenge holdt følge med Hovland og kjempet om posisjonen som Fitzpatricks nærmeste utfordrer, opplevde en tøffere avslutning på dagen. Flere bogeyer på de siste ni hullene sendte svensken nedover resultatlistene. Harris English leverte en solid runde på 68 slag fredag, og inntar dermed tredjeplassen med ti slag under par. Turneringen på Hilton Head Island er en såkalt signaturturnering på PGA-touren, noe som betyr at kun de aller beste spillerne i verden får delta. Førstepremien i denne prestisjetunge konkurransen er en betydelig sum på drøyt 33 millioner kroner, noe som understreker viktigheten av god prestasjon for spillerne. Hovlands fortsatte sterke spill gir nordmenn grunn til optimisme og stolthet, og han er definitivt en som følges tett i kampen om seieren i denne høythengende turneringen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jørgen Nordhagen leder Gran Camino etter dramatisk etappeDen unge norske syklisten Jørgen Nordhagen har sikret ledelsen i sykkelrittet Gran Camino med kun to dager igjen. En sjetteplass på torsdagens etappe sendte ham til topps i sammendraget, foran profiler som Adam Yates og George Bennett. Nordhagen, som tidligere var et stort langrenns-talent, har vist lovende takter i sykkelsporten.

Read more »

Tragedie i Hemsedal: Kommersiell leder omkom i snøskredEn 34 år gammel mann, Max Napoleon Andersson, mistet livet i et snøskred i Hemsedal andre påskedag. Han var en del av et turfølge på syv personer da skredet gikk, og fire ble tatt. To overlevde med skader, mens Andersson og en annen person omkom. Kollegaer beskriver ham som en smilende og kunnskapsrik person som satte dype spor etter seg på arbeidsplassen.

Read more »

Hovland i tet etter solid åpningsrunde i prestisjeturneringViktor Hovland leverte en imponerende første runde i en prestisjetung PGA-turnering i South Carolina. Med en brennhet putter og feilfritt spill sikret han seg en topplassering etter dagens innsats, mens andre norske utøvere enten mangler deltakelse eller fokuserer på andre utfordringer.

Read more »

Hovland i teten etter imponerende åpningsrunde i Sør-CarolinaViktor Hovland leverte en feilfri første runde i prestisjeturneringen på Hilton Head Island, og klatrer med det oppover resultatlistene.

Read more »

Henriette Stensrup leder Gullruten 2026 og er selv nominertHenriette Stensrup tar på seg rollen som programleder for Gullruten 2026, samtidig som hun er nominert til flere priser. Les om hennes tanker rundt nervene og presset før den store kvelden.

Read more »

Hovland kjemper i toppen – Mange idrettsnyheterViktor Hovland fortsetter sin sterke innsats i PGA-turneringen på Hilton Head Island, mens Norges U23-kvinnelandslag i fotball sikret en sterk prestasjon i en europeisk turnering. Tennisstjernen Carlos Alcaraz trekker seg fra Madrid Open grunnet skade, mens skihopperen Lisa Eder legger opp. Det rapporteres også om suspensjon for Manchester Uniteds Lisandro Martinez og usikkerhet rundt Martin Ødegaards deltakelse i Arsenals gullduell.

Read more »