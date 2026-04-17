Hovland klatrer til andreplass i prestisjeturnering – jakter ledende Fitzpatrick

Norsk golfhåp kjemper i toppen av en av PGA-tourens mest prestisjetunge turneringer. Etter en solid runde er han kun to slag bak den engelske lederen, med gode muligheter for å kjempe om seieren.

Etter en imponerende andre runde på Hilton Head Island, har norske Viktor Hovland klatret til en sterk andreplass i den prestisjetunge PGA Tour-turneringen. Med 16 hull spilt i dagens runde, ligger Hovland fem slag under par for dagen og hele 12 slag under totalt. Dette plasserer ham kun to slag bak den engelske lederen, Matt Fitzpatrick , og gir nordmannen et solid utgangspunkt for helgens videre spill.

Til tross for en innledende bogey på dagens første hull, viste Hovland tidlig form ved å gå under par allerede på det tredje hullet. Han fulgte opp med en ny demonstrasjon av sin slagstyrke, og gjentok bedriften fra første dag med hele sju birdier. Etter å ha sikret birdier på hull 2, 3, 5, 7, 9 og 13, var han solid fem slag under par for dagen. En ny bogey på hull 14 ble raskt nøytralisert med nok en birdie på hull 16, noe som viser en sterk mentalitet og evne til å slå tilbake. Hovlands putter var av ypperste merke også på åpningsdagen, hvor han leverte en runde på 64 slag, syv slag under par. Resultatet torsdag bestod av sju birdier og resten par. Fredagens runde bød på to bogeyer, men nordmannen viste igjen frem sin evne til å generere mange birdier. Hans Ryder Cup-lagkamerat, Matt Fitzpatrick, startet sin runde tidlig fredag og har foreløpig etablert seg på toppen av resultatlisten etter en imponerende 63-runde. Fitzpatrick brukte 65 slag torsdag og er nå totalt 14 slag under par halvveis i turneringen. Den svenske konkurrenten Viktor Åberg hang lenge med Hovland som Fitzpatricks nærmeste utfordrer, men flere bogeyer på siste halvdel av runden sendte ham nedover resultatlistene. Harris English fortsatte også å imponere med en runde på 68 slag fredag, noe som gir ham en foreløpig tredjeplass med ti slag under par. Turneringen som finner sted på Hilton Head Island i South Carolina, er klassifisert som en såkalt signaturturnering på PGA-touren. Dette innebærer at kun de aller beste spillerne i verden er invitert til å delta, noe som understreker nivået på konkurransen. Førstepremien i denne prestisjetunge turneringen er betydelig, med drøyt 33 millioner kroner som venter vinneren. Med Hovland i sterk fremgang og tett bak lederen, er det duket for en spennende avslutning på turneringen hvor norske farger definitivt kjemper om seieren i et av golfsportens mest prestisjetunge arrangementer. Hans stabile spill og evne til å hente seg inn etter feil, gir et sterkt håp om at han kan utfordre om topplasseringen i helgen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk beredskapstrang: En oppfordring til praktisk kunnskap i skolenEn bekymret far med fire barn argumenterer for innføring av et praktisk beredskapsfag i norsk grunnskole. Han peker på at dagens unge mangler grunnleggende ferdigheter som besteforeldrene deres tok for gitt, ferdigheter som blir avgjørende ved bortfall av strøm, nett og forsyninger. Faget vil ruste elevene til å være mer selvhjulpne i krisetider ved å lære om matproduksjon, lagring, matlaging og ressursutnyttelse.

Read more »

Sjeføkonom advarer Norges Bank mot renteøkning: Frykter skade for norsk økonomiSjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, advarer Norges Bank mot å sette opp renten, da han mener det vil gjøre mer skade enn gagn for norsk økonomi. Han peker på at økte oljepriser og krigen i Midtøsten bidrar til prisveksten, og at en renteøkning i en slik situasjon vil dempe aktiviteten og ha begrenset effekt på inflasjonen. Fremskrittspartiet frykter også at rentehopp vil være katastrofalt for byggenæringen.

Read more »

Hovland i tet etter solid åpningsrunde i prestisjeturneringViktor Hovland leverte en imponerende første runde i en prestisjetung PGA-turnering i South Carolina. Med en brennhet putter og feilfritt spill sikret han seg en topplassering etter dagens innsats, mens andre norske utøvere enten mangler deltakelse eller fokuserer på andre utfordringer.

Read more »

Hovland i teten etter imponerende åpningsrunde i Sør-CarolinaViktor Hovland leverte en feilfri første runde i prestisjeturneringen på Hilton Head Island, og klatrer med det oppover resultatlistene.

Read more »

Hovland kjemper i toppen – Mange idrettsnyheterViktor Hovland fortsetter sin sterke innsats i PGA-turneringen på Hilton Head Island, mens Norges U23-kvinnelandslag i fotball sikret en sterk prestasjon i en europeisk turnering. Tennisstjernen Carlos Alcaraz trekker seg fra Madrid Open grunnet skade, mens skihopperen Lisa Eder legger opp. Det rapporteres også om suspensjon for Manchester Uniteds Lisandro Martinez og usikkerhet rundt Martin Ødegaards deltakelse i Arsenals gullduell.

Read more »

Hovland klatrer mot toppen – kun to slag bak lederen i prestisjeturneringViktor Hovland kjemper i toppen av PGA-tourens turnering på Hilton Head Island etter en ny solid runde. Han ligger kun to slag bak lederen Matt Fitzpatrick og er totalt 12 slag under par.

Read more »