Hovland og Reitan sliter i PGA Championship - Ventura må kjempe for cut

I PGA Championship sliter de norske golfspillerne. Mens Viktor Hovland har en middels god fredagsrunde, ligger Vebjørn Reitan og Kristoffer Ventura langt nede. Ventura må spille et sterkt inn i helgen for å unngå cut.

Etter en todd start på fredagens runde, der han var ned til tre slag under par, måtte Victor Hovland seile med både bogey og dobbelbogey i de to første hullene på den andre halvdelen av runden.

Selv om han klarte å komme tilbake til to under par med birdie på to hull på rad, gikk det nedover igjen med bogey på de to neste. Hans resultat på to slag under par totalt var ikke nok til å løse seg helt opp, og han ligger foreløpig delt på 62. -plass. De andre nordmannene Vebjørn Sandnes og Kristoffer Ventura startet seinere fredag.

Hovland har spilt 15 hull og er ett slag under par, og har klatret til delt 48. -plass etter at hans torsdagsrunde var like god som Reitans. Han har tre birdier og to bogeyer så langt. Ventura startet dårlig med dobbelbogey på første hull og bogey både på tredje og femte, men slo tilbake med birdie på sjette, sjuende og niende.

Han er nå ett over par for dagen og ligger på delt 91. -plass, og må spille godt i remainingen for å klare cuten. Etter to runder ligger alle spillere som er to under par eller bedre ansett for å være klar for helgens runder





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Golf PGA Championship Viktor Hovland Vebjørn Reitan Kristoffer Ventura Cut Turnering

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