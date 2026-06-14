Hovland på tredjeplass i Canada Open, Real Madrid ruster opp, Hamilton vinner for Ferrari og Knicks tar NBA-tittel

Golf: Viktor Hovland avslutter på delt 3.-plass i Canada Open, fire slag bak vinneren Bud Cauley. Fotball: Real Madrid signerer Marc Cucurella fra Chelsea, mens José Mourinho er tilbake som manager. Iran landslag møter New Zealand i VM under politiske demonstrasjoner. Motorsport: Lewis Hamilton vinner Barcelona Grand Prix for Ferrari, første seier denne sesongen. Basketball: New York Knicks vinder NBA-mesterskapet for første gang siden 1973 med Jalen Brunson som helt.

Den norske golfspilleren Viktor Hovland leverte en imponerende prestasjon under Canada Open , hvor han avsluttet på en delt tredjeplass. Hovland startet sisterunden på ni slag under par og klatret fordelt i resultatlisten etter et storspill på lørdagen.

På søndag lå han til en start delt på femteplass etter halvspilt runde, bare tre slag bak lederen. Etter en hyphen en birdie på hull 10, klatret han til en to slag etter lederen. Deretter fulgte to par, før en bogey på hull 13. Han rettet opp med birdie på hull 15 og 18, men spilte resten på par.

Turneringen endede med at Hovland lå på 14 slag under par, fire slag bak vinneren Bud Cauley og ett slag bak andreplassen Matt Fitzpatrick. Denne resultatet betyr at Hovland ikke kunne sikre en norsk turneringsseier, men han viste fremdeles stor form. Samtidig var det store politiske hendelser i fotballverden, hvor det iranske landslaget reiste til Los Angeles for sin første VM-kamp mot New Zealand.

Landslaget hadde flyttet VM-basen fra Arizona til Mexico i forrige måned på grunn av sikkerhets bekymringer etter USA og Israels angrep på Iran. Mens laget ankom Los Angeles, samlet en gruppe demonstranter seg utenfor stadion for å kreve demokrati i Iran og fordømme regjeringen. I Europa Signerte Real Madrid den spanske backen Marc Cucurella fra Chelsea for 55 millioner euro, ifølge reportering av David Ornstein.

Den 29 år gamle venstrebacken har en fortid i Barcelonas akademi, La Masia, og Barcelona var også interessert i å gjeninngå ham. Transferen følger etter at José Mourinho ble gjenansatt som Real Madrid-manager, og klubben skal være interessert i å signere Denzel Dumfries fra Inter, Ibrahima Konaté fra Liverpool, og kanskje også Bernardo Silva fra Manchester City. Disse bevegelsene er en del av Real Madrids plan for å bygge en mer konkurransedyktig styrke etter to sesonger uten titler.

I motorsport feiret Lewis Hamilton sin første seier for Ferrari da han vant Barcelona-Catalunya Grand Prix. Hamilton, 41 år, har ikke vunnet et hovedløp siden juli 2024, da George Russell ble diskvalifisert og Hamilton ble erklært vinner av Belgias Grand Prix. Hans tidligere seier var på hjemmebane i Silverstone. Hamilton skiftet til Ferrari denne sesongen mens Mercedes fortsatt dominerer.

I Barcelona startet Russell på pole, fulgt av Hamilton og Kimi Antonelli. Hamilton brukte en strategi med tre depotstopp og tok ledelsen etter det andre stoppet. Etter at Alonso brakk løpet, fikk Ferrari mulighet til å innlemme Hamilton til en tredje stopp, noe som holdt ham i ledelse. Han ble undersøkt for mulige regelbrudd under gult flagg, men ble ikke straffet.

Seieren gjorde ham til den femtende eldste vinneren i Formel 1-historie, 41 år og 158 dager, den eldste siden Jack Brabham i 1970. I kampen om andreplassen Klarte Antonelli å ta igjen Russell, men måtte senere bryte løpet på grunn av bilproblemer, noe som styrket Hamiltons posisjon i VM-sammendraget. I basketballen sikret New York Knicks en historisk NBA-tittel ved å vinne finaleserien 4-1 mot San Antonio Spurs. Dette er Knicks første mesterskap siden 1973.

I den avgjørende kampen i Texas, vant de 94-85, og Jalen Brunson leverte en episk prestasjon med 45 poeng. Kommentator Frederik Gnatt sammenlignet Brunson med legender som Michael Jordan, Larry Bird og LeBron James. Spurs, som hadde ledet i alle sluttspillkamper, mistet overtaket en gang til og måtte tilgi seieren til Knicks. Triumfen er svært populær i New York og markerer en stor milepæl for laget





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