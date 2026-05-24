How Aston Villa's success could benefit Bodø/Glimt in the Champions League qualifiers

Explains how Aston Villa's recent success in the UEFA Europa League could impact Bodø/Glimt's chances in the upcoming Champions League qualifiers.

NTBVilla overrasket med snuoperasjon borte mot Manchester City og vant 2-1 søndag. Begge målene ble scoret av Ollie Watkins, og han trygget 4. -plassen i serien.

Samtidig spilte Liverpool 1-1 hjemme mot Brighton, og med det resultatet ville Watkins og lagkameratene hans blitt nummer fire uansett. Villa gikk nylig til topps i europaligaen og var dermed uansett sikret Champions League-billett. Men hvordan gir Birmingham-klubbens suksess en fordel for Bodø/Glimt? Dette er forklaringen: * Finaleseier i europaligaen gir automatisk plass i Champions League sesongen etter.

* Europaligavinner Aston Villa kvalifiserer seg til Champions League gjennom en topp-fire-plassering i Premier League. Det gjør at den ledige CL-plassen (fra europaligaen) går til den portugisiske serietoeren Sporting Lisboa, som er klubben med høyest Uefa-koeffisient i 3. kvalifiseringsrunde. * En slik oppgradering gir dominoeffekt for sommerens CL-kvalifisering. Eliteserietoer Glimt og Olympiakos har høyest koeffisient av lagene i 2. kvalifiseringsrunde og forfremmes.

* En eventuell exit i 3. kvalifiseringsrunde gir Glimt innpass i europaligaen som 'trøstepremie'. Det betyr at Bodø-klubben uansett er sikret europacupspill til høsten. Vi har som alltid fokus på oss selv og det vi kan gjøre noe med, men vi skal ikke legge skjul på at vi håper at Aston Villa kan levere varene. Utfallet kan bety ganske mye for oss i sommer, skrev Glimts medieansvarlig Simen Pedersen i en melding til NTB tidligere i måneden.

Glimt vil etter alt å dømme møte enten Fenerbahçe (Tyrkia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Sparta Praha (Tsjekkia) eller Nijmegen (Nederland) i 3. kvalifiseringsrunde. Åtte til EuropaMesterligaen: Arsenal, Manchester C., Manchester U., Aston Villa, Liverpool





