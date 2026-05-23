Oli McBurnie (29) hamret inn returen etter et innlegg som ikke ble styrt vekk godt nok av Middlesbroughs forsvar og keeper. Hull til slutt senket Middlesbrough på et fullsatt Wembley med en avgjørelse i overtid. Opprykket er anslått å være verdt flere milliarder kroner i økte inntekter.

Opprykket er anslått å være verdt flere milliarder kroner i økte inntekter. I år har kampen vært enda mer omtalt på forhånd, med de utrolige pengesummene som finalevinnerne sikrer seg. Middlesbrough tapte nemlig sin playoff-semifinale mot Southampton, etter topoppgjør og ekstraomganger. Laget fra sørkysten ble straffet knallhardt for å ha spionert på motstanderne sine.

I tillegg til å ha mistet plassen i finalen på Wembley, ble Southampton dømt til å starte med fire minuspoeng i neste års Championship-sesong





Southampton utestengt fra opprykksfinale etter spionasje-sakenSouthampton ble diskutert og anket for å ha deltatt i en spionasje-saken som kalles Spygate i England. Disiplinærutvalget kastet Southampton ut av opprykksfinalen om plass i Premier League, og ga finaleplassen til Middlesbrough. Southampton hevdet at sanksjonen var uforholdsmessig, men utvalget mente at spionasjen var en «utpønsket og målrettet plan fra øverste nivå, for å oppnå et konkurransefortrinn». Eckert under behandlingen av saken medga at han hadde autorisert den ulovlige observasjonen av motstanderlagets trening, som utgjorde et «alvorlig brudd på turneringens integritet». Southampton må starte neste sesong med fire minuspoeng.

Årets opprykksfinaler: Drama og kontroverserÅrets opprykksfinaler har vært en thriller med dramatiske vendinger og kontroverser. Southampton ble fratatt plassen etter å ha blitt avslørt for spionasje i forkant av semifinaleoppgjøret mot Middlesbrough. Hulls eier Acun Ilicali bekreftet allerede før finalen at han kom til å gå juridisk til verks om tigrene skulle tapt finalen. Southampton, som egentlig hadde tatt seg til finalen etter å ha vunnet over Middlesbrough, ble fratatt plassen etter at det ble bevist spionasje i forkant av semifinaleoppgjøret mellom klubbene. Det førte til at tapende semifinalist Middlesbrough ble tildelt seieren og dermed en plass i finalekampen om Premier League-spill til høsten.

