Humanitære katastrofe i Libanon: Eide krever israelsk tilbaketrekning og stopp for angrep

Eide advarer mot at Israels fortsatte fremfart i Libanon svekker landets sikkerhet på sikt. Han understreker at Libanons regjering ikke er part i krigen, men at den undergraves av Hizbollah-Israel-konflikten.

De humanitære behovene i Libanon er enorme, ifølge en kommentar fra Eide til NTB. Han viser til at 1,2 millioner mennesker er på flukt i Libanon , i tillegg til at over 3400 har omkommet.

Det er også omfattende ødeleggelser på viktig sivil infrastruktur som skoler, strøm- og vannforsyning, veier, broer og boliger. Israel okkuperer fortsatt større deler av Sør-Libanon og rykker stadig lenger mot nord. I indirekte forhandlinger med USA har Iran krevd en slutt på israelske angrep i Libanon som en del av en avtale. Vi støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hizbollah må stanse angrepene, sier Eide.

Selv om hele Libanon rammes av Israels krigføring, er ikke dette en krig mellom Libanons regjering og Israel. Det er Hizbollah som er motparten til Israel i denne krigen. Krigen undergraver den libanesiske regjerings forsøk på å få full kontroll i Libanon, og på å få til en prosess der Hizbollah avvæpnes. Mandag kveld var situasjonen uavklart mellom Israel og Hizbollah.

USAs president Donald Trump hevder at begge land har gått med på å stoppe angrepene, mens de to holder ved at de kun vil stanse dersom de ser en stans i angrep fra motparten. Jeg tror imidlertid at om denne israelske fremferden fortsetter på sikt vil det svekke Israels posisjon i Midtøsten og verden ellers. Dette vil igjen kunne undergrave Israels sikkerhet.

Vi er i løpende kontakt med andre nærstående land om situasjonen i Libanon og resten av Midtøsten, sier Eide





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libanon Israel Hizbollah Humanitær Krise Midtøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frankrike ber om ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd om LibanonSamtidig varsler Israels statsminister Benjamin Netanyahu en utvidet bakkeoperasjon.

Read more »

Det vil ta tid, men vi vil ta merIsraels Benjamin Netanyahu har instruert sine styrker om å utvide bakkeoperasjonen i Libanon.

Read more »

Utvider bakkeoperasjonen i LibanonBakkeoperasjonen i Libanon utvides til å omfatte nye områder, sier det israelske forsvaret (IDF).

Read more »

Israel vil angripe Beirut før hastemøte i FNIsrael varsler at de vil angripe forstedene sør for Beirut, bare timer før det skal holdes hastemøte om Israels fremferd i Libanon i FNs sikkerhetsråd.

Read more »