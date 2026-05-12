Humor zaakceptować tar det på alle

Det var en president i USA, Abraham Lincoln, som heter den. Dere har ikke hørt om ham, for han er ikke på Tiktok. Det ble sagt under en borgerlig konfirmasjonsseremoni i et kulturhus.

Det er ikke noe morsomt ved ungdommenes bruk av skjerm og sosiale medier, og ingen spøk er morsom hvis det ikke er et snev av sannhet i den.

Et tema som kan tas opp i en konfirmasjonstale er håndtering av teknologien som en av den kommende generasjonens største utfordringer. Vi kan diskutere at det å håndtere smarttelefonen kan være et av de store klasseskillene fremover, hvor noen klarer å sette grenser for seg selv, og andre ikke det. Vi kan også diskutere at når det gjelder skoleprestasjon og jobb, kan det være noen som klarer å konsentrere seg nok, og noen som ikke det.

Vi voksne har kanskje ikke vært slik lett til å ta over når det gjelder å ta vare på ungdommenes skjermtid og digitale liv, og vi har kanskje ikke vært helt hjelpsomme med dem med tanke på grensen for smarttelefonbruk og digital adferd. Det vi observerer når vi ser på barna våre er at smarttelefonen kan være en helt naturlig del av hverdagen, men det kan også være til fordel om vi setter klare grenser.

Det handler om å være bevisst på intelligensen om å bruke tiden vår, men vi kan også diskutere at på mange måter har det virkelige livet gått glipp av barna våre som følge av screen time og sosiale medier. Barna vet kanskje best at de ikke bør bruke så mye tid på skjermen, og de vet kanskje at de ikke bør bruke tid på reels av deres eget liv.

De vet kanskje også at det er dumt på mange måter å bruke tiden sin på reels. Men det handler kanskje også om at vi voksne har en dårlig samvittighet når det kommer til hvordan vi har prøvd å støtte ungdommen og hodet inn på det digitale ogמלke området. Jeg håper at derfor vil folk ikke validezere eller synes det er greit at vi holder på å sette kommentar etter kommentar på barnas kontoer.

Det er viktig med bevissthet, respekt og åpenhet når det kommer til teknologi, nett og digital adferd. Vi kan gable barna våre og de som kommer etter oss en bedre fremtid hvis vi er klar over det integreres i samfunnet. Publisert: 12. mai 202





