Humoretaten og kongehuset: NRK-programmet og rådsmedlemmet får kritikk

Kringkastingsrådet sitt siste møte før sommeren handler blant annet om humor og satire om kongehuset. NRK-programmet Humoretaten har fått kritikk for sin behandling av kongehuset og kronprinsessen Mette-Marit. En produsent for Humoretaten forklarer at de jobber med maktkritikk og virkemidler, og at de tar hensyn til representasjon. En rådsmedlem fokuserer på en sketsj hvor kong Harald faller under en nyttårstale, og spør om det var etisk riktig å sende den. NRK tar hensyn til sykdom i kongefamilien, men ønsker å lage humor på det meste. En kronprinsesse trenger nye lunger, og NRK sier at de ikke er hensynsløse, men at de ikke klarer å lage noe morsomt ut av det. Kåre Simensen spør om kongehuset tåler det her, og mener at de tåler det, for hvem er en bedre humorist enn vår kjære konge?

Kringkastingsrådet sitt siste møte før sommeren handler blant annet om humor og satire om kongehuset. NRK -programmet Humoretaten har fått kritikk for sin behandling av kongehuset og kronprinsessen Mette-Marit.

En produsent for Humoretaten forklarer at de jobber med maktkritikk og virkemidler, og at de tar hensyn til representasjon. En rådsmedlem fokuserer på en sketsj hvor kong Harald faller under en nyttårstale, og spør om det var etisk riktig å sende den. NRK tar hensyn til sykdom i kongefamilien, men ønsker å lage humor på det meste.

En kronprinsesse trenger nye lunger, og NRK sier at de ikke er hensynsløse, men at de ikke klarer å lage noe morsomt ut av det. Kåre Simensen spør om kongehuset tåler det her, og mener at de tåler det, for hvem er en bedre humorist enn vår kjære konge





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NRK Humoretaten Humoretaten Kongehuset Kronprinsessen Mette-Marit Rådsmedlem Sketsj Kongen Nyke Lunger NRK Maktkritikk Virkemidler Representasjon Etisk Riktig Å Sparke Å Gjøre Det Morsomt Å Ta Hensyn Til Representasjon Å Ta Hensyn Til Sykdom I Kongefamilien Å Ta Hensyn Til Kronprinsessen Å Ta Hensyn Til Kongehuset Å Ta Hensyn Til Kongefamilien Å Ta Hensyn Til Kongeparodiene Å Ta Hensyn Til Kronprinsessen Mette-Marit Å Ta Hensyn Til Kong Harald Å Ta Hensyn Til Kongens Funksjonshemming Å Ta Hensyn Til Kongens Krykker Å Ta Hensyn Til Kongens Sykdom Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Lunger Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler Å Ta Hensyn Til Kongens Nye Hjelpemidler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kringkastingsrådet veileder NRK etter klager på Tuva & Ronny - et lite hotell i HellasSerien har fått flere klager fra seere over manglende redningsvest, banning og kritikk av innholdet, noe som fører til at Kringkastingsrådet vil iverksette tiltak.

Read more »

Klager på humor om kongehuset: – MotbydeligInnslag om kongehuset og kongens helse i «Humoretaten» har utløst klager til Kringkastingsrådet.

Read more »

NRK-klager over humorbasert på kongefamilienNRK har mottatt klager på at de lager humor basert på kongefamilien, spesielt mot dronning Sonja og kong Harald. Kringkastingsrådet behandler fire klager mot NRK-programmet 'Humoretaten'.

Read more »

Kringkastingsrådet om serien: – Fantastisk med en serie der det ikke skjer noeDette sier Kringkastingsrådet om klagene mot NRK-programmet «Tuva & Ronny – et lite hotell i Hellas».

Read more »