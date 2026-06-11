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Humoretaten og kongehuset: NRK-programmet og rådsmedlemmet får kritikk

Kongehuset News

Humoretaten og kongehuset: NRK-programmet og rådsmedlemmet får kritikk
NRKHumoretatenHumoretaten
📆6/11/2026 10:59 AM
📰dagbladet
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Kringkastingsrådet sitt siste møte før sommeren handler blant annet om humor og satire om kongehuset. NRK-programmet Humoretaten har fått kritikk for sin behandling av kongehuset og kronprinsessen Mette-Marit. En produsent for Humoretaten forklarer at de jobber med maktkritikk og virkemidler, og at de tar hensyn til representasjon. En rådsmedlem fokuserer på en sketsj hvor kong Harald faller under en nyttårstale, og spør om det var etisk riktig å sende den. NRK tar hensyn til sykdom i kongefamilien, men ønsker å lage humor på det meste. En kronprinsesse trenger nye lunger, og NRK sier at de ikke er hensynsløse, men at de ikke klarer å lage noe morsomt ut av det. Kåre Simensen spør om kongehuset tåler det her, og mener at de tåler det, for hvem er en bedre humorist enn vår kjære konge?

Kringkastingsrådet sitt siste møte før sommeren handler blant annet om humor og satire om kongehuset. NRK -programmet Humoretaten har fått kritikk for sin behandling av kongehuset og kronprinsessen Mette-Marit.

En produsent for Humoretaten forklarer at de jobber med maktkritikk og virkemidler, og at de tar hensyn til representasjon. En rådsmedlem fokuserer på en sketsj hvor kong Harald faller under en nyttårstale, og spør om det var etisk riktig å sende den. NRK tar hensyn til sykdom i kongefamilien, men ønsker å lage humor på det meste.

En kronprinsesse trenger nye lunger, og NRK sier at de ikke er hensynsløse, men at de ikke klarer å lage noe morsomt ut av det. Kåre Simensen spør om kongehuset tåler det her, og mener at de tåler det, for hvem er en bedre humorist enn vår kjære konge

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