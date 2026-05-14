Hundeeier søker hjelp etter at hunden forsvant

En italiensk myndehund er forsvunnet fra en hundepensjonat i Tromsø. Hundeeier Håvard Sommerseth ber om hjelp til å finne Luigi, som er en grå hund med en vekt mellom seks og syv kilo. Venners, familie, bekjente og hundevenner fra Tromsø hjelper til med letingen. De advarer mot å rope på eller jage hunden, og ber om hjelp til å finne Luigi i terrenget.

I 22-tiden onsdag kveld skjedde det som ikke skal skje. Mens den italienske myndehunden Luigi ble gjort klar for en luftetur, smatt den ut en dør ved hundepensjonatet Straumsbukt Gård.

– Han skvatt til og la på løp, sier Hans-Erik Hamrebø, som jobber på Straumsbukta Gård. Hundeeier Håvard Sommerseth understreker at det dreier seg om en menneskelig svikt, og ønsker ikke negativt fokus på kennelen. – Det var et uhell. Det er en veldig fin kennel, og de har virkelig stått på for å ordne opp i dette, sier han.

– Ikke ropLuigi veier mellom seks og syv kilo og er grå, noe som gjør ham vanskelig å få øye på i terrenget. I tillegg er hunderasen ekstremt rask. – Han løper som en rakett, sier Sommerseth, som har vært på leting siden klokken 06 i morges. Det var første gang hunden var på kennelen, så han er ikke kjent i området, sier familien til Nordlys.

FAMILIEHUND: Sønnen i huset, Mario Sommerseth-Martinez, med Luigi. Ja, du leste riktig, Mario og Luigi (! ). Foto: Privat Venner, familie, bekjente og hundevenner fra Tromsø hjelper til med letingen.

De har også forsøkt å lete med drone. De advarer mot å rope på eller jage hunden. – Man må bruke tid og lytte. Hvis man oppdager Luigi, bør man ikke prøve å gå nært, men heller varsle hvor han befinner seg, sier Hamrebø.

Han forteller at hunder som er redde kan oppsøke lune steder, som naust og garasjer. – De søker gjerne etter et trygt sted nært mennesker. Folk i området bør sjekke husene, og de som leter etter ham i skogen, bør ikke rope, for det kan skremme ham mer. Heldigvis varmtHamrebø og Sommerseth forteller begge at de er svært takknemlige for at så mange har stilt opp på kort tid.

Sommerseth og kona har lagt ut annonser i sosiale medier, hvor responsen har vært god. – Det er veldig hyggelig at folk vil hjelpe, sier han. FAMILIEN: F.V: Sabrina Sommerseth-Martinez, Luigi, Håvard Sommerseth, Maria Martinez og Mario Sommerseth-Martinez. Foto: Privat – Er dette en hunderase som klarer seg fint ute?

– Det er veldig sterke, små hunder. De har ikke så mye pels, men er heldige med været nå, sier Sommerseth. – Han bruker nok litt energi på å holde varmen, men det er varmt ute og han har bra tilgang til vann, sier Hamrebø. Har du sett Luigi?

Kontakt pensjonatet på 907 74 555 eller eier på 913 99 142





