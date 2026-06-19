Hundrevis såret og 47 drepte i fortsatte israelske angrep på Libanon etter påstått våpenhvile

Libanons helsemyndigheter melder minst 47 dødsfaller og 97 sårede i israelske luftangrep som fortsatte etter en påstått våpenhvile. Konflikten har eskalert med hundrevis av Rakett- og droneangrep, og begge parter anklager hverandre for brudd på avtalen.

Minst 47 mennesker har blitt drept i israelske angrep i Libanon , ifølge landets helsedepartement, og ytterligere 97 er såret. Angrepene fortsatte til tross for en påstått våpenhvile som skulle tre i kraft etter at Reuters fredag klokken 15.00 norsk tid rapporterte at Israel og Hizbollah hadde blitt enige om en ny avtale.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet av noen av partene, men kort tid etter kunngjøringen meldte libanesiske statsmedier at Israel hadde gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon. Det israelske militæret hevder at de har angrepet mer enn 150 Hizbollah‑posisjoner i løpet av natten og fredag morgen, mens Hizbollah har avfyrt raketter mot israelske soldater i Sør‑Libanon. I et av de mest alvorlige angrepene ble fire israelske soldater drept, blant dem en bataljonssjef, og fire andre ble såret i et droneangrep





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Libanon Israel Hizbollah Våpenhvile Sivile Tap

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