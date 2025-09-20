Hus til salgs – du må demontere det selv

En familie i Tønsberg forsøkte å selge et godt vedlikeholdt hus fra 70-tallet. Utfordringen var at kjøperen måtte demontere det selv og flytte det. Til tross for lave pris, var det ingen som ville ta på seg oppgaven, og huset skal nå rives.

Eiendommen har alt man kan ønske seg: tre soverom, totalt åtte rom, flere nye vinduer, og en godt vedlikeholdt tilstand med den karakteristiske sjarmen fra 70-tallet. Den lille haken er at for å overta huset, må kjøperen demontere hele konstruksjonen mellom kjeller og første etasje og transportere det bort på egenhånd. Prisen? 300 000 kroner. Huseier Ivar Høie, 53 år, uttrykker at det føltes feil å rive et hus som er i så god stand.

Han er en sterk tilhenger av gjenbruk, og håpet at noen ville se verdien i det. For å finne en ny eier, la Høie ut en annonse på Finn, hvor huset ble tilbudt «på rot». Annonsen skapte stor interesse, men de fleste trakk seg da de forsto at dette ikke var et tradisjonelt boligsalg. Noen trodde de kunne flytte rett inn, mens andre ikke forsto konseptet med demontering. Et par potensielle kjøpere var seriøse, men mente at prosjektet ble for dyrt eller for komplisert å få godkjent, da det ikke oppfylte dagens TEK17-krav. Dermed ble det ingen salg, bare mange forklaringer og hevede øyenbryn. Høie ser på det som litt trist at ingen ville ha huset. Eneboligen, som ble bygget i 1975, renovert i 1994 og etterisolert, har solide romløsninger og den typiske 70-tallsatmosfæren. Nå er planen å rive det i løpet av høsten, bit for bit. Deler av huset, som vinduer, innerdører og ildsteder, vil bli tilbudt gratis i håp om gjenbruk. Høie ønsker å gjøre det så bærekraftig som mulig, og håper at delene kan få nytt liv andre steder. Han påpeker at det hadde vært mye hyggeligere om hele huset kunne blitt bevart. Denne historien gir et interessant blikk på vår tid. Selv om vi snakker mye om grønn omstilling, gjenbruk og bærekraft, var det ingen som ønsket å ta på seg oppgaven med å demontere og flytte huset. Høie mener dette sier noe om samfunnet, der alle ønsker det grønne, men få er villige til å faktisk gjøre det. På tunet vil stillheten snart bli erstattet av lyden av brekkjern, motorsager og muligens en kran. Huset i Adalveien vil ikke få en ny adresse, men vinduene, dørene og peisen kan kanskje inngå i en ny historie et annet sted. Høie ser på dette som bedre enn ingenting. Familien er klare for neste fase, med bygging av et nytt hus på samme tomt. Planene er klare, og tiden er knapp, da leieboerne flyttet ut nylig. Byggeprosessen vil starte umiddelbart, med Høies egeninnsats for å rive det gamle huset, etterfulgt av bygging utover høsten. Han ser frem til å skape et nytt hjem





Nettavisen / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Gjenbruk Rivning Boligsalg Demontering Bærekraft

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »