Husebø tilbake til Jæren med Tromsø - Kun en uke etter Bryne-exit

Tromsø-nykomlingen Jens Husebø tar turen tilbake til Jæren bare en uke etter at kontrakten hans med Bryne ble terminert.

Jens Husebø , ny spiller for Tromsø , står overfor en spesiell kamp søndag. Han møter tidligere klubben Bryne bare en uke etter at kontraktene hans og to andre spillere ble terminert i Bryne . Husebø , som var ferdig med treningsøkten med Tromsø , forteller at situasjonen var kaotisk og at det skjedde veldig fort. Han er glad for at han er i Tromsø nå og prøver å legge det som skjedde bak seg. Han har gledet seg over den gode stemningen i byen og den flotte naturen.

Husebø er overbevist om at han kan utvikle seg i Tromsø. 26-åringen håper Tromsø-fansene tar godt imot ham, selv om han må forvente at noen vil være skuffet over utgangen for ham i Bryne. Han og familien hans erGlad for å være i Tromsø. Ruben Yttergård Jensen, kaptein for Tromsø, gleder seg over å ha fått Husebø på laget og tror han vil være en god ressurs for klubben. Yttergård Jensen er ikke opptatt av bakgrunnen for at Husebø forlot Bryne, med mindre det involverte lovbrudd eller lignende





