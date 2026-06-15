Huset Drakon: En steg opp, men fortsatt ikke like god som moderserien

Huset Drakon tar et steg opp med sin tredje sesong, men mangler fortsatt noe av tyngden som var med på å definere moderserien. Handlingen har en tydelig nerve og det er flere interessante politiske intrigene, men figurene er blant de største problemene.

Huset Drakon tar et steg opp med sin tredje sesong , men mangler fortsatt noe av tyngden som var med på å definere moderserien. Handling en har en tydelig nerve og det er flere interessante politiske intrigene, men figurene er blant de største problemene.

Flere av hovedpersonene mangler sterke, tydelige karakterer og konflikten er for snever. Likevel er det givende å følge dronning Rhaenyras emosjonelle berg-og-dal-bane-tur på vei mot makten. Med fire episoder igjen å se er det fortsatt mye som kan skje, og alt ligger til rette for en heidundrende siste akt når sommeren er på hell





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Huset Drakon Tredje Sesong Moderserien Handling Politiske Intriger

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