Hvis milliardæres private fly angered til, kan verden være på vei til undergang

En person med kunstig intelligens og programvare har utviklet et system for å registrere flytaxi over hele verden for å registrere tegn på en atomkrise eller en annen global katastrofe. Inspirert av en paranoid teori som søker å vurdere om milliardæres og toppsjefer plutselig lett med de private flyene sine er signal på undergang.

En kunstner og en programmerer i Los Angeles har utviklet en nettside kalt "Apocalypse Early Warning System" som overvåker privatfly fly over hele verden for å registrere tegn på en potentiel atomkrise eller annen global katastrofe.

Mange er bekymret for om milliardæres og toppsjefers private fly kan varsle verdens undergang. Ideen bak nettstedet er at hvis mange privilegerte mennesker plutselig letter med privatflyene sine, kan det indikerer at de vet noe mer enn resten av verden. For å registrere et mulig varslingssignal, overvåker systemet flydata fra private fly de siste 30 minuttene og sammenligner det med normalt nivå i løpet av forrige uke





