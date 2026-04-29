Hvor er Ine Eriksen Søreide?

Kommentaren utforsker Høyres posisjon og Ine Eriksen Søreides rolle i lys av økende støtte til Fremskrittspartiet og utfordringer med å definere en tydelig politisk retning.

Kommentaren reflekterer skribentens personlige synspunkter. Mange undrer seg over hvor Høyre s nye leder, Ine Eriksen Søreide , befinner seg. Jeg tror hun står foran speilet i Høyre s Hus og øver på å erklære: – For Høyre er det naturlig at det største borgerlige partiet innehar statsministerposten.

Dette poenget er lånt fra politisk redaktør Kristian Skard i Dagsavisen, som formulerte det i en kommentar 25. april i år. Per nå finnes det ingen borgerlig regjeringskoalisjon på Stortinget, men potensialet ligger i folkets preferanser. Opinions siste måling, publisert 29. april, viser at Fremskrittspartiet oppnår 29,1 prosent, mens Høyre får 19 prosent. Arbeiderpartiet faller under 20 prosent, med en måling på 19,5 prosent.

Et valg basert på disse tallene ville gitt Fremskrittspartiet og Høyre et rent flertall med 89 mandater, mens de rødgrønne partiene ville fått 77. Hans Geelmuyden er en norsk samfunnsdebattant, journalist, skribent, kommentator og tidligere sjefredaktør i Morgenbladet. Han har en siviløkonomgrad fra NHH og har grunnlagt, ledet, eid og solgt Geelmuyden Kiese Gruppen. Den 16. januar 2025 startet han et enkeltmannsforetak, St. Hans, som tilbyr rådgivningstjenester.

Hva er Støres respons? Flere målinger viser nå den samme trenden: Frp og Høyre oppnår rent flertall sammen. Frp opplever en rekordrask vekst, noe som ikke er overraskende. Støre-regjeringen bruker betydelige ressurser på både penger og ord, men resultatene uteblir.

Samtidig er det rødgrønne samarbeidet i ferd med å rakne. Under debatten mot Frp-leder Sylvi Listhaug på NRK tirsdag kveld fremsto Støre mer som en skipbrudden enn en statsminister. Han stotret og slet med å finne de rette ordene. Dette er ikke et nytt fenomen, men tirsdag var det nesten umulig å forstå hva Støre forsøkte å formidle.

Høyre og Ine Eriksen Søreide sliter med å definere en tydelig politisk retning etter Erna Solberg. Utfordringen er at Solbergs mer moderate Høyre lå tett opptil Arbeiderpartiet i spørsmål som det grønne skiftet, woke-bevegelsen, utenrikspolitikk og bistand. Samtidig kan Høyre ikke posisjonere seg som et Frp light, da velgerne sannsynligvis vil foretrekke originalen. I denne situasjonen bør Høyre ta lærdom av romerne: Amor fati!

De må akseptere sin skjebne, finne sin egen identitet, utvikle sin egen organisasjon, sin egen politikk, sine egne talenter og finne veien tilbake til regjeringskontorene. Fremskrittspartiet kan bistå dem i dette, og et rent Frp/Høyre-flertall er mer sannsynlig enn at Venstre styrker sin posisjon og havner i vippeposisjon. Venstre i vippeposisjon representerer Høyres mulighet til å sikre statsministerposten i 2029. I debatten tirsdag kveld var Sylvi Listhaug Støres motdebattant, ikke Søreide.

Høyre må akseptere dette. Partiet kan trøste seg med Ola Svenneby. Mens Støre og Listhaug debatterte, feide Høyres nestleder Ola Svenneby gulvet med Mimir Kristjansson fra Rødt i Dax 18 studioet. Kristjansson kan ha vært preget av abstinenser, da det er vanskelig å forklare det uvanlige styrkeforholdet på annen måte.

Både Søreide og Støre har bakgrunn som utenrikspolitikere og -ministre, og begge er varmt positive til EU. De tilhører begge den gamle politiske eliten og har aldri klart å fange folkets hjerter. Begge har i mange år representert det som ble kalt «styringspartier», og begge har forsøkt å fremstille mangel på nye ideer som ansvarlighet. Problemet er at staten er blitt så tung at den ikke lenger kan bæres.

Det tok 27 år fra statsminister Willoch gikk av i 1986 til Erna Solberg ble statsminister for Høyre i 2013. Det ville være urealistisk å forvente at Søreide kan bygge et nytt Høyre over natten. Det er ingen snarveier. Det krever tid å skape et nytt Høyre som vekker entusiasme blant norske velgere.

I mellomtiden må Søreide fortsette sitt arbeid med å reise rundt i landet, møte lokale Høyre-lag og partiets 109 ordførere. Målet må være å stabilisere Høyres oppslutning rundt 20 prosent og sikre gjenvalg av så mange ordførere som mulig ved kommunevalget neste høst. Men det avgjørende slaget står ved stortingsvalget i 2029. Før valget må velgerne få vite hvem som vil bli statsminister dersom de borgerlige partiene får flertall.

Det er Sylvi Listhaugs tur til å lede en slik regjering, og det er Ine Eriksen Søreides oppgave å peke på lederen for det største borgerlige partiet som ny statsminister. Si det, Søreide





Høyre Ine Eriksen Søreide Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug Støre Regjering Valg Opinionsmåling

