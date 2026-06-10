Hvordan unngå å virke travelt når man tar kontakt med andre

Debattinnlegget peker på at det kan virke travelt å ramse opp alle avtaler som står i kalenderen når man tar kontakt med andre. Innlegget oppfordrer til å vise omverdenen at man er ledig, og at det er mer imøtekommende å si når man er ledig enn å henge i kalenderen.

Vi skal gjøre en avtale, ikke snakke om alle de spennende prosjektene dine. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling.

Meninger og analyser er skribentens egne. Svært ofte får jeg følgende tilbakemelding når jeg tar kontakt med en person om en avtale: 'Skal sjekke kalenderen først.

' Kalenderen har vært et nyttig redskap opp gjennom tidene, og har endret seg fra å være i papir til elektronisk utgave for de fleste av oss. Nå har vi lettere tilgang enn noensinne, siden kalenderen ligger som app på mobilen. Et nyttig redskap for mange når avtalene står i kø. Det er helt greit at folk må sjekke kalenderen først når man tar kontakt.

Men hvorfor i all verden begynner mange å ramse opp alt av avtaler som står der? Er det blitt et statussymbol å vise omverdenen at man har mange møter og aktiviteter? Det er ikke sikkert det er av interesse for mottaker å høre på. Det kan også oppfattes som at personen du tar kontakt med, er så travel at det rett og slett ikke er plass til deg i kalenderen.

Jeg ville satt pris på om de man tar kontakt med, heller sier når de er ledig. Det virker mer imøtekommende. Det er vel ikke helt nødvendig å henge i den kalenderen bestandig? Jeg forteller nøytralt hvilke datoer og tider jeg er ledig. Jeg forteller mest mulig om mine fine avtaler og gjøremål





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Avtale Kalender Avvisning Imøtekommende Avvisning

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