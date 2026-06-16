Hvorfor grønn ammoniakk kan bremse Europas klimakutt i maritim sektor

Artikkelen undersøker de energimessige utfordringene ved å bruke grønn ammoniakk som drivstoff for skip, og argumenterer for at prioritering av ren kraft og eventuell satsing på kjernekraft kan gi større utslippskutt.

Det er helt riktig å satse på utslippsreduserende teknologi for skip, men valg av feil løsninger kan i praksis bremse Europas evne til å nå sine klimamål.

Hovedutfordringen ligger i at fornybar kraft er en knapp ressurs på kontinentet. Når vi bruker den på tiltak som gir liten klimanytte per kilowattime, går vi på bekostning av de tiltakene som faktisk kan kutte store mengder CO₂. Så lenge strømmen er begrenset, må hver enhet av ren energi prioriteres der den gir størst effekt. Energieffektivisering gjennom hybride systemer med batterier er allerede mye utbredt og ofte lønnsomt uten offentlige subsidier.

De reelle alternativene som gjenstår for maritim sektor, er elektrifisering der det er mulig, syntetiske drivstoff - spesielt grønn ammoniakk - og på lengre sikt kjernekraftdrevne skip. Full‑elektrisk drift er for de fleste offshorefartøy lite realistisk på grunn av høyt energibehov og varierende operasjonsmønster, og da blir syntetisk drivstoff den mest aktuelle kortsiktige løsningen. Grønn ammoniakk lages ved hjelp av ren strøm, vann og nitrogen. Først blir vann splittet til hydrogen via elektrolyse, deretter kombineres hydrogenen med nitrogen i Haber‑Bosch‑prosessen.

Begge trinn er svært energikrevende, og omtrent 60 % av energien går tapt i produksjon, lagring og transport. Dette tapet gjør at energiregnskapet for grønn ammoniakk blir svakt, særlig når den skal erstatte fossile drivstoff i skip





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Grønn Ammoniakk Maritimt Transport Ren Kraft Kjernekraft Klimapolitikk

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