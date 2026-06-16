Hvorfor vi fortsatt ikke har virkelig intelligente roboter

Robotekspert Kai Olav Ellefsen forklarer fem grunner til at science fiction-roboter fortsatt er science fiction, fra fysiske risiko til mangel på treningsdata og begrenset læringsevne.

I film og litteratur ser vi ofte roboter som utfører en mangfoldighet av oppgaver og besitter komplekse personligheter. Men hvorfor er slike roboter fortsatt i sinne science fiction, og når kan vi forvente å se virkelig intelligente roboter i hverdagen?

Robotekspert Kai Olav Ellefsen, førsteamanuensis i robotikk ved Universitetet i Oslo, peker på flere grunner til at roboter som BB-8, R2-D2 og C-3PO fra Star Wars ikke er realitet i dag. Selv om chatboter i dag kan løse vanskelige eksamensoppgaver, spille sjakk og utføre kompleks programmering, har dagens fysiske roboter problemer med enkle, uintelligente oppgaver. Kontrasten mellom den digitale intelligensen og den fysiske er tydelig.

For eksempel ble C-3PO i filmen beskrevet som en robot som behersker seks millioner Kommunikasjonsformer, men det virkelige problemet er at dagens roboter ikke klarer å navigere og utføre oppgaver i den fysiske verden på en robust måte. Ellefsen forteller at han ble imponert da han så en robot som kunne tømme en oppvaskmaskin, en oppgave som synes triviel men er kompleks for en maskin.

Å generalisere enkle oppgaver, som å lage kaffe i hundre forskjellige hjem, er en viktig målestokk for intelligens. Dette krever at roboten forstår oppgaven uten å være programmert for hver enkelt variasjon. Ellefsen identifiserer fem hovedgrunner til hvorfor virkelig intelligente roboter fortsatt er en framtidig idé. Den mest åpenlyse årsaken er at den fysiske verden er uforutsigbar og farlig.

Feil kan føre til alvorlige konsekvenser, som at en tung robot velter og skader en person, eller at den ødelegger gjenstander i omgivelsene, noe som er kostbart. Selv hjemmeroboter i USA, som de fra selskapet 1X, er designet med sikkerhet i tankene - de er lette og har myk polstring for å minske skader.

En annen utfordring er mangelen på treningsdata for fysisk atferd. mens språkmodeller som ChatGPT har blitt trent på enorme tekstmengder, finnes ikke tilsvarende datasett for at en robot skal lære å bevege seg i den virkelige verden. Forskere samler data ved å la mennesker utføre oppgaver mens de er dekket av sensorer, men det store spørsmålet er hvorvidt roboten kan generalisere fra begrenset erfaring. For eksempel, hvis den kan rydde ut av én oppvaskmaskin, vil den klare enhver oppvaskmaskin?

Hvor mange eksempler trengs? Håpet er at etter hvert som mer data tilgjengeliggjøres, vil robotene bli flinkere til å generalisere, slik språkmodeller har utviklet seg. En tredje hindring er mangel på kontinuerlig læring. Både robotsystemer og språkmodeller kan ikke oppdatere seg med ny informasjon uten en fullstendig ny trening, noe som fører til at de kan glemme tidligere kunnskaper.

Dette er spesielt kritisk for roboter som må tilpasse seg nye omgivelser. En fjerde utfordring er begrenset hukommelse. Selv om det finnes metoder for å gi korttidshukommelse til språkmodeller, for eksempel ved å mates inn historiske samtaler, er dette vanskeligere for roboter som also må holde styr på den fysiske verden. Å integrere slik informasjon uten å forstå konteksten er en stor begrensning.

Den siste grunnen Ellefsen nevner er den koblingen mellom kropp, læring og miljø - embodied AI. Den naturlige intelligens utvikler seg gjennom samhandling med kroppen og omgivelsene. Et robotens "kropp" er ikke tilpasset den virkelige verden på samme måte som et menneskes, noe som gjør generalisering mye vanskeligere. Forskning på Norwegian Centre for Embodied AI fokuserer på dette forholdet.

Likevel peker Ellefsen på en potensiell fordel: en robot med en kropp tilpasset spesifikke oppgaver kan bruke mindre energi på beregninger fordi den kan støtte seg til fysisk tilpasning. Samlet sett indikerer det at veien til virkelig intelligente roboter er lang og kompleks, med fundamentale utfordringer innen sikkerhet, data, læring, hukommelse og kroppslig integrasjon





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