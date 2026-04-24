Hydrogen eller metanol: Hva er fremtidens drivstoff for skip?

Debattinnlegg om hvilke drivstofftyper som er mest realistiske og effektive for å redusere utslippene fra skipsfarten: hydrogen, ammoniakk, metanol eller kjernekraft. Artikkelen kritiserer myndighetenes satsing på hydrogen og ammoniakk, og fremhever metanol som et mer praktisk og kostnadseffektivt alternativ.

Regjeringer har skiftes ut, men har konsekvent pekt på hydrogen og ammoniakk som fremtidens drivstoff for skipsfart. Samtidig viser markedet større tillit til metanol og kjernekraft.

Hvem har rett i denne vurderingen? Denne teksten representerer skribentens personlige synspunkter. Bidrag kan sendes til debatt@tu.no. Debatten dreier seg i stor grad om satsingen på hydrogen som drivstoff for skip.

Kritikere påpeker at det er usikkert hvor mange nye kunder bunkringsstasjonene for trykksatt hydrogen vil få. Tilhengere viser til prosjekter som Viking Cruises' hydrogen-drevne cruiseskip for norske fjorder, som likevel vil bruke fossilt drivstoff på andre deler av reisen, og Samskips containerskip for ruten Rotterdam-Oslo, hvor hydrogenbruken er usikker. Lars Eide argumenterer for at feilprioriteringen skyldes at myndighetene har lyttet for mye til hydrogenlobbyen.

I dag støttes fire hydrogenfartøy av Enova, men kravet om minimum 25 prosent hydrogen- eller batteridrift i løpet av de første fem årene garanterer ikke reell hydrogenbruk. Eide hevder at oppskalering av hydrogen og andre hydrogenbaserte drivstoff vil forverre klimaproblemet på grunn av karbonlekkasje, en fysisk realitet som utslippskvoter ikke kan stoppe.

Han fremhever viktigheten av å fokusere på løsninger som gir reelle utslippskutt og posisjonerer det norske maritime klyngemiljøet for fremtidens marked, som allerede er i gang gjennom SFI SAINT-prosjektet ved NTNU i Ålesund. Han advarer mot at Stortinget kan sabotere dette arbeidet ved å følge Kjernekraftkommisjonens råd om å ikke forbedre lovverk og forvaltning. Norske verft vil uansett behov for en effektiv forvaltning for å konkurrere i dette markedet.

Markedet ser ut til å favorisere metanol, som kan produseres som e-fuel til en akseptabel pris i fremtiden. Metanol har fordelen av å være enkel å håndtere, likt diesel, og kan bruke mye av den eksisterende infrastrukturen. Dette gjør det enkelt å erstatte fossilt drivstoff på bunkringsstasjoner verden over og egnet for alle typer skip. Det er også relativt enkelt å tilpasse eksisterende motorer til metanol.

I Norge har myndighetene imidlertid valgt å satse på hydrogen og ammoniakk, noe Eide mener er et uklokt valg på grunn av sikkerhetsutfordringer og begrenset anvendelighet. Han kritiserer sløsingen med offentlige midler og oppfordrer til en mer realistisk tilnærming. Han mener at metanol vil være nødvendig i tillegg til hydrogen og ammoniakk, og at myndighetene har latt seg påvirke for mye av hydrogenlobbyen





