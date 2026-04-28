Hydrogen eller metanol: Hvem satser på riktig drivstoff for fremtidens skipsfart?

Debattinnlegg som kritiserer den norske regjeringens ensidige satsing på hydrogen og ammoniakk som drivstoff for skip, og argumenterer for at metanol er et mer realistisk og effektivt alternativ.

Regjeringer har skiftes ut, men en felles tråd har vært satsingen på hydrogen og ammoniakk som fremtidens drivstoff for skipsfarten. Samtidig viser markedet større tillit til metanol og kjernekraft.

Hvem har egentlig rett i denne vurderingen? Denne teksten representerer skribentens personlige synspunkter. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Kritikken rettes mot den ensidige satsingen på hydrogen som drivstoff.

Skribenten argumenterer for at påstander om økt etterspørsel etter hydrogenbunkringsstasjoner er basert på få konkrete prosjekter. Eksempler som Viking Cruises' hydrogen-drevne cruiseskip i norske fjorder og Samskips containerskip på Rotterdam-Oslo ruten, blir fremhevet som usikre i forhold til faktisk hydrogenbruk. Det stilles spørsmål ved hvor stor andel av driften som faktisk vil foregå på hydrogen, og om dette er tilstrekkelig til å rettferdiggjøre investeringene.

Skribenten mener at myndighetene har latt seg påvirke av en ensidig fremstilling fra hydrogenlobbyen, og at dette fører til feilprioriteringer og sløsing med offentlige midler. Et sentralt argument er at oppskalering av hydrogen og andre hydrogenbaserte drivstoff vil forverre klimaproblemet på grunn av karbonlekkasje, en fysisk realitet som utslippskvoter ikke kan løse. Samtidig understrekes viktigheten av å utvikle et konkurransedyktig norsk maritimt cluster, og det nevnes prosjektet SFI SAINT ved NTNU i Ålesund som et positivt eksempel.

Det uttrykkes bekymring for at Stortinget kan hindre denne utviklingen ved å følge Kjernekraftkommisjonens råd om å ikke foreta umiddelbare forbedringer i lovverk og forvaltning. Skribenten fremhever metanol som et mer realistisk alternativ, med tanke på enkel håndtering, eksisterende infrastruktur og muligheten for å tilpasse eksisterende motorer. Metanol kan potensielt standardiseres som et drivstoff for alle typer skip, og det bygges allerede skip som kan bruke metanol når det blir tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.

Skribenten kritiserer statens rolle som 'vinnerplukker' og mener at den norske satsingen på hydrogen og ammoniakk er et uklokt valg. Sikkerhetsutfordringer knyttet til hydrogen og ammoniakk, samt deres begrensede anvendelighet for store deler av flåten, trekkes frem som negative aspekter. Det argumenteres for at metanol vil være nødvendig i tillegg, og at den ensidige satsingen på hydrogen er basert på en feilaktig vurdering av markedets behov og teknologiske realiteter.

Det kreves en realitetsorientering og en mer balansert tilnærming til utviklingen av fremtidens drivstoff for skipsfarten. Det er på tide å erkjenne at markedet vil ha metanol, og at Norge bør fokusere på å posisjonere seg for dette markedet





