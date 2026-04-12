Hydrogen i maritim sektor: Fakta og fremtidsutsikter

Debattinnlegg svarer på påstander om hydrogen i skipsfarten, og argumenterer for dets viktige rolle i et lavutslippssamfunn. Innlegget adresserer bekymringer om teknologiens modenhet og energieffektivitet, og fremhever fordelene med hydrogen som drivstoff og energikilde.

Dette innlegget representerer skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Det er både feil og behov for å nyansere flere påstander om hydrogen i maritim sektor . For det første hevdes det at hydrogenbaserte drivstoff er uegnet for skipsfarten, og det stilles spørsmål om det vil komme fartøy på vannet. Dette er unødvendig tvil. Hydrogenskip er allerede sjøsatt, flere kontrakter er signert, og norske leverandører og verft mottar viktige oppdrag.

Skipene bygges med verdensledende kompetanse som erverves gjennom flere tiår med utvikling av maritime fremdriftssystemer i Norge. Det første av to cruiseskip med hydrogendrift er planlagt levert i høst. I tillegg er flere skip med hydrogenbaserte drivstoff under bygging, både med og uten støtte fra Enova, noe som bidrar til økt omstillingstempo i maritim sektor. Et annet punkt som bør korrigeres, er spørsmålet om levetiden til brenselceller. Erfaringer fra Norge viser at fergen Hydra har gått på hydrogen med brenselcelle i tre år, og høsten 2024 hadde den fullført 20.000 krysninger på strekningen Hjelmeland-Skipavik-Nesvik. Globalt er det allerede 100.000 kjøretøy som bruker brenselcelleteknologi. Det er derfor ikke grunnlag for å tvile på teknologiens modenhet og levedyktighet. Det er viktig å understreke at satsing på hydrogen i maritim sektor er uunnværlig for å redusere utslippene fra innenriks sjøfart, med rundt 300.000 tonn mot 2035, og for å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050, i tråd med Norges internasjonale klimaforpliktelser. En analyse fra IEA viser tydelig at hydrogen vil spille en nøkkelrolle i å nå globale klimamål.\Eide stiller også spørsmål ved virkningsgraden eller energieffektiviteten til hydrogen. Det er viktig å presisere at hydrogen med brenselcelle har mindre energitap enn eksisterende fossile drivstoff. Dette gjør hydrogen til et utmerket supplement der batteridrift ikke er tilstrekkelig. Videre påstås det at norske klimatiltak fører til karbonlekkasje, ved at elektrisitet brukt til hydrogenformål i Norge kunne erstattet kull eller gass i det europeiske energimarkedet. Dette er en forenkling. Energisektoren er en del av EUs kvotesystem, som vil redusere utslippskvotene fremover, noe som vil gjøre det dyrere å produsere elektrisitet med fossile brensler. Utviklingen går mot fornybar energi, og land som Tyskland planlegger å fase ut kullkraft. Nye gasskraftverk bygges med tanke på overgang til hydrogen. Selv med eventuelle justeringer i EUs kvotedirektiv, er retningen tydelig mot et lavutslippssamfunn. Poenget er at utslippskutt teller uansett hvor de skjer i verden. Det er også viktig å se den globale konteksten. Den økte geopolitiske konkurransen, som angrepene på Iran illustrerer, minner oss om sårbare globale forsyningskjeder. Dette påvirker energitilgangen og prisforholdet mellom hydrogen og fossile drivstoff. For flere land er dette et signal om at man ikke kan fortsette som før. Mer energi må produseres lokalt, fortrinnsvis fra fornybare kilder, noe som bidrar til forsyningssikkerhet i en ustabil verden. Lokalt produsert hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff er lagringsvennlige i stor skala, og vil styrke denne sikkerheten.\Avslutningsvis er det viktig å understreke at hydrogen i maritim sektor er ikke bare en teknologi, men en investering i fremtiden. Det er avgjørende for å nå klimamål, redusere utslipp, og sikre energiforsyningen. Ved å investere i hydrogen og hydrogenbaserte løsninger, bidrar Norge til å utvikle en industri som er både bærekraftig og konkurransedyktig. Den maritime næringen har en unik mulighet til å vise vei i denne omstillingen. Den norske kompetansen innen maritim teknologi er verdensledende, og kan utnyttes til å skape arbeidsplasser og eksportmuligheter. Regjeringen og andre aktører må fortsette å støtte utviklingen av hydrogen som drivstoff og energikilde. Dette innebærer å satse på forskning og utvikling, legge til rette for infrastruktur, og stimulere etterspørselen etter hydrogenbaserte løsninger. Ved å gripe denne muligheten, kan Norge bli en global leder innen grønn skipsfart og bidra til en bærekraftig fremtid for alle. Det er viktig å huske at dette er en pågående prosess, og at det vil være utfordringer underveis. Men med en tydelig visjon, målrettet innsats og samarbeid mellom alle relevante aktører, er det fullt mulig å realisere hydrogenets potensial og skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid





