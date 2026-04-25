Hydrogen og batterier kan gjøre hurtigbåter utslippsfrie

Ny forskning viser at kombinasjonen av batterier og brenselceller med hydrogen kan gjøre selv de mest krevende hurtigbåtrutene utslippsfrie. Studien fokuserer på ruten Bodø-Sandnessjøen og viser at det er mulig å redusere klimautslippene fra hurtigbåttransport.

Hurtiggående passasjerfartøy med dieselmotorer er i dag den minst miljøvennlige formen for persontransport, men dette trenger ikke å være tilfellet. Ved å kombinere batterier og brenselceller med hydrogen, kan selv krevende ruter som den mellom Bodø og Sandnessjøen bli utslippsfrie.

Hurtigbåten MS «Elsa Laula Renberg», som opererer på Nordlandsekspressen, har vært sentral i en studie utført av forskere. De har samlet inn og analysert seilingsdata fra et helt år for å lage en modell som beregner energibruk og identifiserer løsninger for nullutslipp. Denne forskningen er et resultat av arbeid utført av ansatte ved Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Skipsfarten står overfor et press om å redusere klimautslipp, og hurtigbåter er spesielt problematiske når det gjelder utslipp per passasjerkilometer. Regjeringen har lenge varslet krav om nullutslipp ved nye hurtigbåtanbud, men implementeringen har blitt utsatt på grunn av mangel på moden teknologi. Det finnes rundt 200 hurtiggående passasjerbåter i drift langs Norges 20.000 kilometer lange kystlinje, og mange av de over 100 rutene opererer under krevende forhold.

Dagens batteriteknologi tillater kun utslippsfri drift på omtrent ti ruter, der hurtigbåtene kan lades eller bytte batterier underveis. For de resterende rutene kreves alternative eller kombinerte teknologier. Den nye metoden utviklet av Samieh Najjaran ved NTNU, gir et verktøy for å finne disse løsningene. Najjaran understreker at elektrifisering av hurtigbåter er utfordrende, da batterier og hydrogenløsninger er tyngre enn tradisjonelle dieselmotorer, noe som fører til økt motstand og energibehov – en ond sirkel.

Studien fokuserte på hurtigbåtsambandet Bodø-Sandnessjøen, en rute på rundt 220 kilometer som regnes som en av de mest krevende i Norge, med mange stopp og begrenset tid for lading. Najjaran forklarer at hvis denne strekningen kan gjøres utslippsfri, har de fleste andre ruter et lignende potensial. Forskningen omfattet data fra alle fire årstider for å dekke et bredt spekter av værsituasjoner.

MS «Elsa Laula Renberg» er en katamaran bygget i karbonfiber med kapasitet til 220 passasjerer, drevet av fire dieselmotorer med en marsjfart på 33 knop. Forskerne har beregnet fartøyets operative profil basert på detaljert AIS-informasjon over et helt år. Resultatene er integrert i en optimeringsmodell for energistyring, der batterier og brenselceller deler på belastningen.

Konklusjonen er at en kombinasjon av brenselceller drevet av hydrogen og ladbare eller utbyttbare batterier er en lovende løsning, men at fartøyene må optimaliseres i design for å redusere vekt og hydrodynamisk motstand. Smart energistyring er avgjørende for å balansere hydrogenforbruk og batteribruk, og utnytte brenselcellenes effektivitet ved jevn drift og batterienes evne til å håndtere raske effektendringer





