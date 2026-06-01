Hytta i Inderøy totalødelagt etter nabos innsats - brannvesenet slukket flammene raskt

En nabo oppdager brann i en hytte i Inderøy og prøver å slokke selv. Brannvesenet får kontroll, men hytta blir totalskadd. Hytteeieren får røykbehandling, og politiet etterforsker brannens opprinnelse.

I Inderøy i Trøndelag ble en brann i et hytteanlegg oppdaget av en nabo som umiddelbart varslet eierens nærmeste publikum. Ifølge innsatsleder Tonje Våden i politiet løp naboen inn i hytta og forsøkte å slokke flammene selv, før brannvesenet ankom stedet.

Hytteeieren, som hadde ventet i umiddelbar nærhet, fulgte også etter og hjalp til med brannslukkingen. Til tross for innsatsen fra både naboen og brannmannskapene, endte det med at hytta ble totalskadd. Interiøret er helt svart av røykskader, men byggestrukturen er ikke brent ned. Etter å ha trukket seg ut av hytta, lukket hytteeieren døren for å hindre at flammene skulle spre seg til tilstøtende bygninger i hyttefeltet som ligger mellom Sandvollan og Kjerknesvågen, ned mot Beitstadfjorden.

Mens brannen pågikk, inhalerte hytteeieren en betydelig mengde røyk og måtte ha behandling av helsepersonell på stedet. Ifølge Våden fremstår han ikke som alvorlig skadd, men han fikk medisinsk oppfølging for røykskader i luftveiene. Brannvesenet rykket ut raskt etter den første meldingen om røyk og flammer, og klarte å få brannen under kontroll innen kort tid. Klokken 12.46 meldte politiet at brannen var slukket.

Etter brannen har de involverte myndighetene innledet en grundig etterforskning for å fastslå brannens eksakte opprinnelse. Våden opplyser at hun selv ikke har oppholdt seg i hytta, men at hun har mottatt bilder fra brannvesenet som viser det sannsynlige startpunktet. Både naboen som oppdaget brannen og hytteeieren vil bli avhørt for å avklare omstendighetene rundt hendelsen, og deres forklaringer vil bli sammenlignet med bildebevisene.

Politiet rapporterer at det per ankomst ikke var synlig røyk på stedet, noe som tyder på at brannen var allerede betydelig redusert eller slukket da de ankom. Brannen har nå ført til en total tap av hytta, og eieren står overfor både økonomiske og emosjonelle konsekvenser av hendelsen. Samfunnet i Inderøy følger saken med interesse, og det blir lagt vekt på sikkerhetsrutiner i hytteområder for å forebygge fremtidige branner





Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

