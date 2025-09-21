Identiteten til savnet kvinne fra 1974 endelig fastslått etter 49 år

Etter nesten et halvt århundre er identiteten til en kvinne som forsvant i Oregon i 1974 endelig bekreftet ved hjelp av DNA-slektforskning. Familien fikk svar etter lang tid med usikkerhet og sorg.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Valerie Nagle brukte tiår på å lure på hva som skjedde med storesøsteren Marion Vinetta Nagle McWhorter (21), som forsvant i Oregon i 1974. Hun søkte i databaser over uidentifiserte personer og sendte DNA til en slektsforskningsside i håp om å finne svar. I juni fikk hun plutselig telefon fra politiet i Oregon .

De spurte om hun ville sammenligne DNA-et sitt med en uløst sak kjent som «Swamp Mountain Jane Doe», melder CBS News. DNA-testen bekreftet at levningene av en kvinne funnet ved en bekk i Oregons Central Cascades i 1976 var hennes søster. McWhorter var 21 år da hun sist ble sett på et kjøpesenter i Portland-forstaden Tigard. Hun var eldst av fem søsken, og Nagle var yngst med sine 11 år. Nagle uttrykker overraskelse og glede over at politiet tok kontakt. Årsaken til at politiet tok kontakt var at et søskenbarn av Nagle lastet opp DNA-profilen sin på FamilyTreeDNA. Politiet fikk da opp et treff og klarte å jobbe seg frem til en hypotese om hvem som kunne være i familie med «Swamp Mountain Jane Doe». Levningene ble funnet av en mose-samler som oppdaget en hodeskalle og varslet politiet. Etterforskere fant også skjelettdeler, en sko, en lærjakke, et belte med perlework og ødelagte Levi's-jeans. Marion var en del av en familie med røtter i Alaska. Moren deres var urinnvåner fra Alaska, og søsteren var oppkalt etter en tante som døde på en internatskole for urinnvånere i Alaska i 1940. Nagle forteller at søsteren hennes hadde reist fra California til Oregon med en plan om å fortsette videre til Seattle og Alaska. Marion hadde ringt en tante som bodde i Oregon da hun kom dit, men tanten hadde ikke møtt henne på kjøpesenteret i Tigard den dagen hun forsvant i 1974. Nesten tyve år etter at Marion forsvant delte tanten en ny detalj: I telefonsamtalen med tanten hadde Marion sagt at en mann i en hvit pickup-truck hadde tilbudt henne å sitte på. Nagle vet ikke hvorfor det tok nesten tyve år før tanten delte opplysningen. Myndighetene tror ikke at Marion forsvant av egen fri vilje. Oregons statlige rettsantropolog Hailey Collord-Stalder uttaler at saken var uløst i 49 år og at det betyr at familiemedlemmer levde og døde uten å få vite hva som skjedde med deres savnede kjære. Hun legger til at Marion trolig ikke forsvant frivillig. Det lokale sherrifkontoret i Linn County jobber fremdeles med å finne ut hva som skjedde, opplyser statspolitiet i Oregon til CBS. Nagle avslutter med å si at hun aldri glemte søsteren sin





