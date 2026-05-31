IDF kunngjør utvidelse av frontlinjen i Sør‑Libanon etter dødsfall blant soldater

Israel har intensifisert sine offensiver i Sør‑Libanon, med nye angrep fra bakkesoldater, en dødsfall på den israelske siden og en pågående evakueringsadvarsel til sivilbefolkningen. Samtidig holdes direkte samtaler mellom Israel og Libanon i Washington for å bane vei for videre forhandlinger.

Den tidlige søndagsmeldingen fra Israel s forsvarsstyrke IDF , som ble distribuert av nyhetsbyrået AFP, gir et tydelig bilde av den pågående militære utviklingen i sør‑ Libanon . Ifølge uttalelsen har et betydelig antall bakkesoldater satt i gang nye offensive operasjoner med det klare målet å utvide den fremre forsvarslinjen som Israel s styrker har opprettholdt siden konflikten eskalerte forrige uke.

Operasjonen, som nå formelt er erklært utvidet til ytterligere sektorer, innebærer både taktiske framrykkinger langs grensene og samordning med luft- og artilleristøtte for å presse Hizbollah‑styrkene tilbake fra strategiske høyder. IDF har i tillegg lansert en advarsel på arabisk rettet mot innbyggere i de mest berørte områdene i Sør‑Libanon, der de oppfordrer til umiddelbar evakuering til områder nord for Zahrani‑elven, en vannføring som ligger omtrent førti kilometer fra den internasjonalt anerkjente grensen mellom de to landene.

Denne oppfordringen er ment å minimere sivile tap og samtidig legge press på det libanesiske folket for å trekke seg tilbake fra kamparenaene





