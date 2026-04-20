IEA-sjefen advarer: Europa kan gå tomt for flydrivstoff om seks uker

Hormuzstredet er i ferd med å bli en kritisk flaskehals for global energi. IEA-sjef Fatih Birol advarer om at flytrafikken i Europa kan rammes hardt av drivstoffmangel i løpet av våren og sommeren.

Europa står overfor en kritisk energisituasjon som kan få vidtrekkende konsekvenser for luftfarten og den globale økonomien. Fatih Birol, lederen for Det internasjonale energibyrået ( IEA ), advarer om at kontinentet potensielt bare har seks uker med flydrivstoff tilgjengelig dersom Hormuzstredet forblir blokkert eller begrenset for fri ferdsel.

Situasjonen beskrives som den mest alvorlige energikrisen i moderne historie, der olje, gass og andre essensielle råvarer holdes tilbake i en av verdens viktigste maritime flaskehalser. Birol understreker at ringvirkningene av denne konflikten er globale, og at jo lenger situasjonen vedvarer, desto tyngre vil belastningen bli for økonomisk vekst og inflasjonstrykk verden over. Forbrukerne må forberede seg på kraftige prisøkninger på bensin, strøm og gass, noe som vil ramme både husholdninger og næringsliv hardt. Spesielt utsatte er landene i Asia som i stor grad baserer seg på energiforsyninger fra Midtøsten. Nasjoner som Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh pekes ut som de mest sårbare for forsyningssvikt. Økonom Claudio Galimberti fra analyseselskapet Rystad Energy støtter opp om alvoret i situasjonen og spår at vi allerede i mai og juni kan oppleve omfattende kanselleringer av flyvninger i Europa. Han advarer om at dersom blokkaden vedvarer, vil problemene gå fra å være isolerte hendelser til å bli systemiske feil i den globale forsyningskjeden. Flyselskapene står overfor en varslet krise der mangel på jetdrivstoff kan tvinge fram store justeringer i ruteplaner over hele det europeiske kontinentet, noe som igjen vil få ringvirkninger for både varetransport og persontrafikk. I lys av de dramatiske prognosene har EU-kommisjonen satt i gang et omfattende arbeid for å identifisere og iverksette nødvendige mottiltak. Et utkast til en kriseplan viser at EU planlegger å kartlegge den nåværende produksjonskapasiteten ved de europeiske raffineriene. Målet er å sikre at eksisterende anlegg utnyttes til sitt fulle potensial for å opprettholde en stabil flyt av drivstoff. Videre jobbes det med målrettede strategier spesifikt for flydrivstoffsektoren, selv om disse tiltakene ennå ikke er ferdigstilt av embetsverket. Situasjonen er under kontinuerlig overvåking, og myndighetene vurderer fortløpende hvordan de kan dempe skadevirkningene av en vedvarende energimangel. Utfordringen ligger i å balansere kortsiktige beredskapstiltak med behovet for en stabil forsyningskjede som tåler langvarig geopolitisk ustabilitet i regionen





