IEA-sjefen advarer om historisk energikrise mens spenningen stiger i Hormuzstredet

Fatih Birol i IEA varsler om tidenes energikrise. Samtidig nekter europeiske land å bidra militært i Hormuzstredet, mens USA sender visepresident Vance til Pakistan for diplomatiske samtaler før en skjebnesvanger frist.

Fatih Birol, direktøren for Det internasjonale energibyrået ( IEA ), har kommet med en dramatisk advarsel som kaster et dystert lys over den nåværende globale situasjonen. Ifølge Reuters beskriver Birol den nåværende energikrisen som den største i historien, og han poengterer at kombinasjonen av bensinkrisen og den eskalerende situasjonen knyttet til russiske energileveranser skaper et press verden sjelden har sett maken til.

IEA tok i mars et drastisk grep ved å frigi hele 400 millioner fat olje fra sine strategiske reserver. Formålet var å dempe de skyhøye prisene som har oppstått som en direkte konsekvens av den pågående konflikten mellom USA, Israel og Iran. Situasjonen er så kritisk at Birol har advart om at Europa står i fare for å gå tom for flydrivstoff i løpet av få uker dersom ikke Hormuzstredet åpnes for fri ferdsel umiddelbart. Hormuzstredet fungerer som en global livsnerve for energiforsyningen, og omtrent en femtedel av verdens oljehandel passerer gjennom dette smale sundet mellom Iran og Oman. Birol forklarer at så lenge skipstrafikken blokkeres eller holdes tilbake, vil dette ha katastrofale følger for både økonomisk vekst og global inflasjon. Spenningen forsterkes av det anstrengte forholdet mellom USA og deres europeiske allierte. President Donald Trump har offentlig kritisert europeiske ledere for å nekte å sende marinefartøyer til området for å beskytte oljetransporten. Trump har uttrykt frustrasjon over at USA bærer byrden av forsvaret alene, mens europeiske land forholder seg passive. EUs visepresident Kaja Kallas har på sin side avvist kravene kontant med argumentet om at dette ikke er Europas krig, noe som har skapt dype splittelser i de vestlige alliansene. Med våpenhvilen mellom USA og Iran som utløper natt til onsdag, er nervøsiteten i markedene til å ta og føle på. Usikkerheten knyttet til om våpenhvilen vil bli forlenget eller om konflikten vil blusse opp for fullt igjen, skaper store utfordringer for både diplomatiet og energisikkerheten. Som et siste forsøk på å megle i den fastlåste situasjonen, skal visepresident JD Vance reise til Pakistan på tirsdag for samtaler med iranske representanter. Det foreligger imidlertid ingen bekreftelser fra iransk hold på at de faktisk vil stille til forhandlingene. Verdenssamfunnet holder nå pusten mens energiprisene svinger kraftig, og frykten for en langvarig global resesjon preger både politiske og økonomiske analyser. Alle øyne er rettet mot Hormuzstredet, hvor nøkkelen til både fred og energimangel ligger begravd





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energi IEA Hormuzstredet USA Iran

United States Latest News, United States Headlines

IEA-sjefen: Europa har kanskje igjen seks uker med flydrivstoffEuropa har igjen kanskje seks uker med flydrivstoff om ikke Hormuzstredet åpnes for fri trafikk, anslår Det internasjonale energibyråets leder Fatih Birol.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »