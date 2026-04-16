IEA-sjefen: Verdens største energikrise en realitet

Verden står overfor den største energikrisen noensinne, advarer IEA-sjefen. Stopp i olje- og gasstransporten i Hormuzstredet skaper økte priser og frykt for drivstoffmangel, spesielt i Asia, men også Europa og Amerika rammes.

Det internasjonale energibyrået (IEA) beskriver dagens situasjon som den mest alvorlige energikrisen verden noensinne har opplevd. Situasjonen forverres av at olje, gass og andre essensielle råvarer blir holdt tilbake i Hormuzstredet. Fatih Birol, sjef for IEA, advarer om at en langvarig krig vil ha betydelige negative konsekvenser for global økonomisk vekst og bidra til ytterligere inflasjon.

De mest umiddelbare og merkbare effektene vil være en markant økning i prisene på bensin, gass og elektrisitet. Land i Asia, som har en sterk avhengighet av energiimport fra Midtøsten, er spesielt sårbare for disse prisøkningene og forsyningsproblemene. Birol nevner spesifikt Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh som land som vil merke dette sterkest. Han spår deretter at problemene vil spre seg til de amerikanske kontinentene og Europa.

Som et tegn på alvoret, uttalte Birol at det ikke vil være overraskende om det snart kommer meldinger om innstilte flygninger mellom ulike byer på grunn av mangel på drivstoff. Denne advarselen understreker den globale rekkevidden av energikrisen. Situasjonen får også oppmerksomhet fra analyseselskapet Rystad Energy. De bekrefter frykten for potensiell drivstoffmangel.

Claudio Galimberti, en økonom ved Rystad Energy, uttrykte i en CNBC-sending at problemene kan utvikle seg til å bli systemiske i løpet av de neste tre til fire ukene. Han antydet at det kan bli snakk om alvorlige kutt i flygninger i Europa allerede i mai og juni, noe som indikerer at konsekvensene kan bli svært konkrete og merkbare for forbrukere og næringsliv.

Selv om EU-kommisjonen per tirsdag opplyste at det ikke forelå noen mangel på drivstoff innenfor unionen, erkjente talsperson Anna-Kaisa Itkonen at forsyningsproblemer kan oppstå i nær framtid, med en særlig bekymring for flydrivstoff. Dette signaliserer at EU er klar over risikoen og arbeider med mulige løsninger for å avverge en fullskala krise.

Som respons på den eskalerende energikrisen, har EU-kommisjonen igangsatt arbeid med planer for å maksimere produksjonen ved unionens raffinerier. Dette fremgår av et utkast som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i. Kommisjonen vil kartlegge den samlede produksjonskapasiteten ved disse anleggene og innføre tiltak for å sikre at den eksisterende kapasiteten utnyttes fullt ut og opprettholdes.

I tillegg jobber EU med spesifikke tiltak rettet mot flydrivstoff. Disse tiltakene er imidlertid ikke ferdigstilte ennå, ifølge kilder med kjennskap til arbeidet. Utfordringen er kompleks, og det kreves omfattende innsats for å sikre stabil energiforsyning og dempe de økonomiske effektene av den globale krisen. De pågående tiltakene fra EU-kommisjonen viser en erkjennelse av alvoret og en proaktiv tilnærming for å håndtere konsekvensene av energisituasjonen.





