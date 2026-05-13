Ikea-plan for Forus til å bygge lager og varehus, boret fra kommunen.

Statsforvalteren i Vestland parkerte Ikeas planer for å samlokalisere lager og varehus i Forus i mars, da han mente at de ikke oppfylte vilkårene for dispensasjonen på grunn av økt bilbruk og negativvirkning på miljøet.

Lytt til saken – Vi kommer til å stemme for Frp, Sp og Høyres forslag og sikre flertall, sier KrFs Jonas Andersen Sayed til VG.

– Denne saken er jo egentlig bare dust, så her må vi bruke sunn fornuft. Det har blitt usedvanlig mye bråk om Ikeas planer for å samlokalisere varehus og lager i Forus. Den gjeldende parkeringsnormen for området gjør nemlig at den svenske møbelgiganten maksimalt får bygge 183 parkeringsplasser for bil, og minimum 1099 parkeringsplasser for sykkel. Ikea søkte om å få dispensasjon fra parkeringsnormen for å bygge 590 parkeringsplasser for bil.

Men planene ble parkert av Statsforvalteren i Vestland i mars, som sa nei. Frp har foreslått å overprøve statsforvalterens avgjørelse, og la Ikea bygge vanlige parkeringsplasser. I går ble det klart at flertallet i transportkomiteen på Stortinget, med Høyre og Sp, er med på det. Men KrF sitter ikke i komiteen, og deres stemmer er nødvendige for å sikre flertall for forslaget.

Onsdag ettermiddag har KrF hatt gruppemøte på Stortinget, og bestemt seg for at de også vil være med på det. – Må ordne opp– Det er et tydelig vedtak vi fatter. Nå må kommunalminister Bjørnar Skjæran ordne opp. Dette burde han jo selv tatt initiativ til for en stund siden, sier Sayed.

Sayed, som selv er fra Sokndal i Rogaland, viser også til funksjonen Ikea har som et regionalt varehus. Han viser også til at dagens Ikea-varehus på Forus har 700 parkeringsplasser for bil. Dette vil dermed uansett være en reduksjon i parkeringsplasser til bil fra det de har i dag, sier han





Statsforvalteren i Rogaland fast på at Ikea på Forus må bygge flere sykkelparkeringsplasser enn bilplasserStatsforvalteren i Rogaland har fast bestemt seg for at Ikea på Forus må bygge 1099 sykkelparkeringsplasser og kun 183 plasser for bil. De fikk ikke dispensasjon til heller å etablere 590 parkeringsplasser for bil. Tirsdag gikk Stortingets kommunalkomité inn for å overprøve avgjørelsen og la dem bygge vanlige parkeringsplasser.

Regjeringens representant: "Ikaas sykkelproblemer i Forus kan være løst innen juni"Stortingets kommunalkomité overprøve avgjørelsen om at Ikea i Forus trenger 1099 sykkelparkeringsplasser og kun 183 plasser for bil. Staten fordømmer samlokaliseringen av lager og varehus. Samtlige storepartier (Høyre, Senterpartiet, KrF) støtter dispensasjon. Sivertsen frykter dårlig politikk om ikke alt blir ordnet innen juni.

