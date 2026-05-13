Iker Casillas kritiserer Mourinho for Real Madrid-tittel

Portugiseren Iker Casillas har kritisert sin tidligere Real Madrid-trener Jose Mourinho for at Real Madrid har gått to sesonger uten å vinne en tittel. Casillas mener at Mourinho ikke er den rette treneren for Real Madrid, og at andre trenere ville vært bedre egnet til å trene klubben i sitt liv.

Tirsdag meldte BBC og den velinformerte journalisten Guillem Balague at portugiseren var i sluttforhandlinger med Real Madrid om trenerjobben. Mourinho er for tiden trener for Benfica, men ledet Real Madrid mellom 2010 og 2013.

En av portugisernes mest betrodde på den tiden var Iker Casillas, som kommer med en overraskende melding: – Jeg ønsker ham ikke i Real Madrid. Jeg tror andre trenere ville vært bedre egnet til å trene klubben i mitt liv. Personlig mening. Ingenting mer, skriver han på X. Les også: Hoppsjefen reagerer: – Jeg synes at det er rart Langer utKlubblegenden kommer riktignok også med noen rosende ord om Mourinho: – Jeg har ingen problemer med Mourinho.

Jeg synes han er en dyktig fagmann. Under Mourinhos ledelse spilte Casillas 136 kamper på tre sesonger, og sammen vant de La Liga, Copa del Rey og den spanske supercupen. Casillas har også delt sine tanker om Real Madrid, som slett ikke har fått det til de siste to sesongene. – Når Real Madrid går to sesonger uten å vinne en tittel, er det grunn til bekymring.

Allerede før «El Clásico» i det hele tatt startet, så det vanskelig ut. Nå må vi se mot neste sesong og glemme den nåværende. Uttalelsen har imidlertid fått hard kritikk og skapt debatt ettersom Toni Kroos har uttalt tilnærmet akkurat det samme. Casillas har derfor tatt til tastaturet igjen for å begrunne utspillet: – Det er merkelig, for jeg har bare forsøkt å gjenspeile meningen til et fenomen som har vært min lagkamerat: Toni Kroos.

Han er et fotballgeni. Min mening (som er en 99 prosent kopi av hans) blir angrepet av en viss sektor av en «mørk» madridismo. Denne sosiale medier-verdenen er skremmende. Hør her, folkens: Jeg bryr meg ikke!

Real Madrid startet sesongen med en ny trener i Xabi Alonso, som ikke klarte å få noe sving på det svindyre stjernegalleriet. Etter kun et halvt år i jobben måtte han takke av, og inn kom Álvaro Arbeloa, som heller ikke har klart å føre «Los Blancos» til noen suksess.





