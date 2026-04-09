Illusjonen om menneskelig kontroll: Kan Norge lære av Singapores KI-tilnærming?

Debattinnlegg om utfordringene med menneskelig kontroll over KI-systemer. Artikkelen undersøker hvorvidt dagens tilnærming til KI-politikk er effektiv og trygg, og argumenterer for at Norge bør lære av Singapores helhetlige styringsmodell.

Norsk KI-politikk, basert på prinsippet om menneskelig kontroll over KI-systemer, står overfor utfordringer. Forskning indikerer at denne kontrollen ofte ikke er reell, og Norge kan ha mye å lære av Singapore . Dette debattinnlegget utforsker kompleksiteten i dette landskapet og peker på behovet for en mer nyansert tilnærming.

Når kunstig intelligens (KI) påvirker beslutninger, håndterer sensitive data eller utfører handlinger med reelle konsekvenser, er menneskelig involvering antatt nødvendig. Dette begrunnes særlig med behovet for ansvar, dømmekraft og tillit. Et KI-system kan ikke holdes rettslig eller moralsk ansvarlig, derfor må et menneske stå ansvarlig for beslutningen. Mennesker antas å kunne vurdere kontekst, utøve skjønn og fange opp avvik bedre enn dagens KI-systemer. Krav om menneskelig involvering er også forankret i lovverk og standarder, som for eksempel EU AI Act. Imidlertid viser forskning at trygghet gjennom menneskelig kontroll kan være en kostbar illusjon. KI-systemer opererer i et tempo, volum og med en kompleksitet som gjør løpende menneskelig kontroll vanskelig. Beslutninger tas raskt, konsekvenser viser seg senere, og handlinger skjer i sammenhengende kjeder snarere enn som enkelthendelser. Dette kan føre til en gradvis svekkelse av vår evne til selvstendig vurdering, og dermed svekke ferdighetene som er nødvendige for kritisk kontroll. Men ikke all bruk av KI svekker dømmekraften, det er risikoen som øker når kompleksiteten og tempoet overstiger menneskets faktiske kontrollkapasitet. Menneskelig kontroll kan være en effektiv sikkerhetsmekanisme i oversiktlige og stabile arbeidsprosesser, der mennesker faktisk har kapasitet til å utøve selvstendig kontroll. Samtidig har mennesker en dokumentert tendens til å stole mer på systemer enn på egen vurdering, overse feil når noe fremstår som riktig og godkjenne fordi systemet pleier å ha rett. Det er avgjørende å forstå og utforme menneskelig kontroll på en mer effektiv måte. Malone peker på at trygg KI-bruk først og fremst ikke handler om mer menneskelig godkjenning, men om bedre design av samspillet mellom menneske og maskin. Arbeidsprosesser må redesignes slik at kontroll flyttes fra løpende godkjenning i etterkant til tydelig mandatstyring og rammesetting. KI bør operere innenfor klart definerte handlingsrom, mens mennesker fastsetter kriterier, grenser og stoppregler. Det må bygges inn tekniske «nødbremser» og terskler som automatisk overfører kontroll til mennesker når risiko over en viss terskel oppstår, kombinert med løsninger som hjelper ansatte å utvikle et riktig tillitsnivå til systemene. Varig kontroll skapes ikke gjennom teknologi alene, men gjennom bred kompetanseheving og en organisasjonskultur som forstår, utfordrer og aktivt former bruken av KI. Singapore har utviklet en helhetlig styringsmodell for autonome agenter, lansert i januar 2026. I stedet for kontinuerlig menneskelig overvåkning, brukes sjekkpunktbasert godkjenning, der mennesker kun kobles inn ved kritiske og irreversible veivalg. Agenters handlingsrom avgrenses teknisk gjennom tydelige mandater og soneinndeling, supplert av «vaktbikkje-agenter» som overvåker atferd og varsler ved avvik. Reell kontroll bygges inn i arkitektur og styring, fremfor å overlates til menneskelig godkjenning alene. Singapores modell viser en mer effektiv tilnærming enn den tradisjonelle. Norges KI-politikk bør konkretisere hva menneskelig kontroll faktisk betyr i praksis og stille krav til at virksomheter dokumenterer kontroll, ikke bare tilstedeværelsen av den. Reell styring oppstår først når struktur, kompetanse og kultur virker sammen. I noen tilfeller kan det mest ansvarlige være å avstå





