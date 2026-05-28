Import of High-Quality Reading Experiences for Children

The text emphasizes the importance of providing high-quality reading experiences for children, starting from a young age. It highlights the benefits of being read to, such as improved vocabulary, better language skills, and enhanced reading and writing abilities. The author shares their own experience as a former teacher and now a parent, emphasizing the need for adults to prioritize reading and create opportunities for children to engage with books.

Elevene mine likte å bli lest høyt for, fra første skoledag. Det samme sier lærere når jeg er ute på skolebesøk. De aller fleste barn liker å lytte til ei bok, og vi voksne må sørge for at de faktisk får muligheten til det.

Jeg gikk ut i skolen rett etter at resultatene av den siste PIRLS-undersøkelsen kom, den store internasjonale undersøkelsen av tiåringers leseferdigheter. De norske tiåringene hadde det aller dårligste resultatet, og det var spesielt de yngste elevene som var hardest rammet. Barn som blir lest for, får bedre ordforråd, bedre språkkunnskap, og de leser og skriver bedre enn de som ikke blir lest for.

Gjennom litteraturen møter vi mennesker og miljøer som er forskjellig fra oss selv, og vi blir klokere av det. Høytlesing er også det aller viktigste for å identifisere seg som en leser, og det gir en selvtillit og trygghet som er sentral for å mestre senere skolegang og utdanning. På skolen er det derfor viktig å etablere et lesende fellesskap allerede fra 1. trinn: Skolen er et sted vi leser, og et sted vi leser sammen.

Mange foreldre og lærere er tatt av en reell tidsklemme. Midt i hverdagen må lesing prioriteres. For dere foreldre kan det bety litt lesing på sengekanten, ei lydbok i bilen eller en tur på biblioteket der barna får være med å velge bøker. Som kontaktlærer på 1. trinn spurte mange foreldre meg hva de kunne gjøre for at barna deres skulle klare seg bra på skolen.

Å lese for dem, og med dem, er kanskje det beste svaret på dette spørsmålet. Dere lærerne kan trygt bruke undervisningstid på å lese høyt for elevene, både i norsktimene og andre fag. På Korsgård skole leste vi om fugler i naturfagstimen, om vennskap i KRLE-timen, og om følelser i arbeidet med sosial kompetanse. Det er vanskelig å skape leseengasjement og leseglede på mellomtrinnet og ungdomstrinnet hvis elevene har blitt lest lite for tidligere.

Dette arbeidet må starte hos oss som jobber i og med begynneopplæring. Dere skoleledere har også en viktig rolle. Støtt lærerne i at de har tid til å lese, og snakk om verdien av høytlesing. Kjøp inn dokumentkameraer, slik mange biblioteker har, til småskoletrinnet så det er mulig å få bildene opp på skjerm og få til felles leseopplevelser





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reading Children Benefits High-Quality Reading Experiences Prioritizing Reading Creating Opportunities For Children To Engage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

High SPF sunscreen use may affect vitamin D productionA new Australian study published in the reputable scientific journal British Journal of Dermatology suggests that daily use of high SPF sunscreen may interfere with the production of vitamin D. The study followed two test groups from winter to summer to measure changes in participants' D-vitamin levels. One group was instructed to use SPF 50+ daily for a whole year, while the control group continued with their usual sunscreen routines. The results surprised the researchers, but experts emphasize that the findings do not necessarily mean that you should stop using sunscreen at home. Differences in solar conditions, UV radiation, and sunscreen application between Norway and Australia make the results more nuanced. While lower D-vitamin levels were observed in the sunscreen group, it does not mean that sunscreen completely blocks or stops the production of vitamin D in the skin. A varied diet with fatty fish or supplements like cod liver oil in winter can compensate for any potential loss of vitamin D production due to sunscreen use. The question remains whether D-vitamin deficiency caused by sunscreen use is a real health concern for most people.

Read more »

Politiet pågrep mann for å stjele stein fra Walk of Fame i BergenPolitiet pågrep en mann i 60-årene for å prøve å stjele Kim Friele-steinen fra Walk of Fame i Bergen. To turister har godtatt bøter på 12 000 kroner for å ha fløyet droner ulovlig i Longyearbyen de siste dagene. Landbruksdirektoratet innfører igjen toll på import av storfekjøtt etter at prisfallet i EU har ført til at norske kjøttpriser har økt.

Read more »

Europe and Norway focus on processes, while USA and China invest in power and controlThe article discusses the contrasting approaches of Europe, Norway, USA, and China in their industrial ambitions. While Europe and Norway prioritize processes, the US and China focus on power, control, and strategic investments. The EU's Industrial Accelerator Act aims to strengthen industrial leadership, promote decarbonization, and increase demand for low-carbon products in Europe. However, the plan faces challenges due to issues such as lack of capital, high energy costs, weak investment appetite, fragmented markets, and global competition from states like China and the US.

Read more »