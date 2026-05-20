A 35-year-old woman, Vanessa Harper, has been consistently seen with the President of the United States, Donald Trump. Despite not always being present near other world leaders and corporate leaders, Vanessa Harper is always close to him. She is considered to be very loyal, and her presence is crucial for Trump, according to Civita's advisor and USA expert Eirik Løkke. Vanessa Harper plays a significant role in disseminating information President Trump receives online and also subsides his own media channel - Truth Social.

Hun er ung, blond og sees stadig vekk med USA s president. Although she is not always seen alongside world leaders and corporate leaders, she is always close to Donald Trump .

Vanessa Harper, Trumps personal assistant, is considered to be very loyal, essential for Trump, says Civita's advisor and USA expert Eirik Løkke. Vanessa Harper is a 35-year-old woman who is Trumps personal assistant. She works alongside defense minister Pete Hegseth, Appel-chief Tim Cook and Elon Musk. The picture of Vanessa Harper was captured during President Trump's visit to China in the middle of May.

Vanessa Harper helps President Trump by laying out posts on his social media accounts. She is also present on President Trump's own medium of truth social. According to Eirik Løkke, Vanessa Harper is probably one of the most important people you don't know about. She decides which information President Trump gets online.

Vanessa Harper is said to have received the nickname 'The human printer' while working for Trump's presidential campaign, because of his habit of following him with a laptop and a battery, so he could print a document quickly, something that is a top priority for him. Vanessa Harper was chosen as Trumps personal assistants after coming back to the White House





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vanessa Harper Personal Assistant Loyalty Donald Trump Importance Truth Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-president Trump og justisdepartementet inngåer en avtale som stopper gransking av hans gamle selvangivelser.USAs justisdepartement og Donald Trump har inngått en avtale som stopper skattemyndighetene fra å granske presidents tidligere selvangivelser "for alltid". Dette gjelder også for presidentens selskap og sønner. Og Pentagon har startet publisering av dokumenter om mulige romvesner, utenomjordisk liv og UFOer.

Read more »

Kinas president Xi Jinping tok imot Russlands president Vladimir PutinKinas president Xi Jinping tok imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing og inspiserte sammen etagemuren i Folkets store hall.

Read more »

US-president Trump og justisdepartementet inngåer en avtale som stopper gransking av hans gamle selvangivelser.USAs justisdepartement og Donald Trump har inngått en avtale som stopper skattemyndighetene fra å granske presidents tidligere selvangivelser "for alltid". Dette gjelder også for presidentens selskap og sønner. Og Pentagon har startet publisering av dokumenter om mulige romvesner, utenomjordisk liv og UFOer.

Read more »

US-president Trump og justisdepartementet inngåer en avtale som stopper gransking av hans gamle selvangivelser.USAs justisdepartement og Donald Trump har inngått en avtale som stopper skattemyndighetene fra å granske presidents tidligere selvangivelser "for alltid". Dette gjelder også for presidentens selskap og sønner. Og Pentagon har startet publisering av dokumenter om mulige romvesner, utenomjordisk liv og UFOer.

Read more »