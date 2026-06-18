India's 'Cockroach Janta Party' and the Struggle for Education and Jobs

The 'Cockroach Janta Party' (CJP) in India is a viral parody party started by Abhijeet Dipke in response to the derogatory term 'kakerlakker' used to describe student activists and unemployed youth. The party has gained significant popularity, with millions of young Indians joining and protesting for better education and job opportunities. The Indian government, led by Prime Minister Narendra Modi, is facing criticism for its handling of the issue and its inability to address the growing unemployment and education challenges among the youth.

Abhijeet Dipke startet Cockroach Janta Party (CJP) som svar på at studentaktivister og unge arbeidsledige ble kalt kakerlakker. CJP har fått voldsom oppslutning på kort tid og bildet er fra en protest i Bengaluru med krav om at utdanningsministeren i India trekker seg.

De kryper fram overalt. Millioner av unge indere har begynt å kalle seg kakerlakker. Siden slutten av mai har de demonstrert i by etter by. Og de nekter å gi seg.

"Lenge leve Kakerlakkenes parti! Ta oss på alvor! Gi oss utdanning og arbeid!

". Det nye "partiet" så dagens lys i mai, etter at landets høyesterettsjustitiarius omtalte studentaktivister og arbeidsledig ungdom som "kakerlakker" og "parasitter". Dagen etter snudde Abhijeet Dipke, en inder bosatt i USA, fornærmelsen på hodet og stiftet den virale parodien Cockroach Janta Party (CJP). Siden da har CJP fått kraftig vind i seilene.

Med over 22 millioner følgere på Instagram profilerer det seg som "partiet for de late og arbeidsledige". Ikke engang statsminister Narendra Modis mektige regjeringsparti, Bharatiya Janata Party, samler en så stor digital følgerskare. For å forstå hvorfor et avskudd insekt plutselig er blitt en politisk maskot for en hel generasjon, er det lurt å titte på de tørre tall: India, et land med nesten 1,5 milliarder innbyggere, har en urban ungdomsledighet på 15 prosent.

Hele 400 millioner indere er mellom 15 og 29 år, og folketallet vokser med 11 millioner i året. Slikt blir det problemer av hvis ungdommene blir gående og drive dank. CJP har åpenbart truffet en nerve blant de millioner av ungdommer som føler seg oversett og urettferdig behandlet. Men også myndighetene føler seg rammet, om enn på en annen måte.

Modis regjering var ikke sen om å blokkere "kakerlakkenes" nye konto på nettstedet X. Et medlem av regjeringen, Kiren Rijiju, gikk et skritt videre og anklaget "skadedyrene" for å stå i ledtog med erkefienden Pakistan.

"Tull og tøys", svarte Dipke. "Du bør ta problemet på alvor i stedet for å bortforklare det. ". Statsminister Modi har sittet ved makten siden 2014.

I hans styreid har indisk økonomi utviklet seg raskt. I år forventer landet en BNP-vekst på 6-7 prosent, og utenlandske investorer strømmer til. Men veksten er ujevn og klarer ikke å fange opp de store ungdomskullene som hvert år bør settes i arbeid. Misnøyen er særlig stor blant uteksaminerte studenter.

Mange har tatt opp store lån for å finansiere studiene, men bare de heldigste får jobber de mener seg kvalifisert til. Studentene hevder også universiteter og høyere læreanstalter er gjennomsyret av korrupsjon, og at eksamener altfor ofte preges av juks og manipulasjon. Landets utdanningsminister, Dharmendra Pradhan, er derfor blitt en skyteskive for protestbevegelsen.

"Partistifter" Dipke har gjort hans avgang til bevegelsens hovedkrav. "Vi fortsetter å protestere til Pradhan er fjernet", ropte han på et folkemøte i Delhi for to uker siden. Etter å ha studert politisk kommunikasjon i USA de siste to årene, vendte trettiåringen hjem tidlig i juni. Hans mål er ikke bare å holde liv i bevegelsen, men å løfte den til nye høyder - om nødvendig.

Nå ligger sommervarmen som et klamt teppe over India. Folk orker ikke så mye, heller ikke studentene. Mange har dessuten reist hjem på ferie. For Dipke består utfordringen i å omsette misnøyen til konkrete resultater.

Derfor vil han bruke sommeren til å lodde stemningen og koordinere de unge aktivistene rundt om i landet. Om han også vil starte et virkelig politisk parti? Indiske aviser er forsiktige med å spå utviklingen videre. Statsminister Modi har valgt å lene seg rolig tilbake, åpenbart i håp om at kakerlakkene skal visne hen og dø.

Kanskje vil det gå nettopp slik, men det motsatte kan også skje. Både indiske og utenlandske demografer minner om at India står overfor en prøve av dimensjoner. I løpet av de kommende 40 årene kan folketallet øke med vel 200 millioner. Det er til å bli svimmel av. Samtidig vil lavt utdannet arbeidskraft fortsette å strømme fra landsbygda til byer og tettbygde strøk.

Derfor trenger ikke landet bare høy BNP-vekst, men flere arbeidsintensive industrier - i praksis arbeidsplasser uten altfor mange samlebånd og roboter. I tillegg må høyt kvalifisert ungdom tilbys meningsfylt arbeid. Klarer ikke myndighetene noen av delene, kan flodbølgen av unge mennesker bli en kilde til sosial og politisk uro. Modi og hans menn forstår faren.

I fjor godkjente regjeringen en plan om å skape 35 millioner nye arbeidsplasser innen 2027. Avisen The Hindu skriver at målet ikke er i nærheten av å bli nådd, og at det må langt kraftigere lut til





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