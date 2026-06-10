Infantino under pressekonferanse: - Vi kan ikke kontrollere alt

Fifa-president Gianni Infantino holdt en pressekonferanse i Mexico City før VM i fotball. Han snakket om organisasjonens begrensninger når det gjelder innreise, men fremhevet den samlende kraften i mesterskapet og takket politiske ledere for støtten. Samtidig pågår rekke juridiske klager mot ham.

Opptakten til Verdensmesterskapet i fotball har vært preget av betydelige utfordringer, inkludert innreisenekter og lange avhør for deltakere og officials. I Mexico City, dagen før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika på Estadio Azteca, holdt Fifa -president Gianni Infantino en pressekonferanse der han forsøkte å fokusere på fotballen selv.

Han uttrykte ønske om at VM skal gi folk en pause fra hverdagen slik at de kan nyte spillet. Infantino ropte også fram Stolthet over at Iran deltar, til tross for landets nåværende situasjon. Situasjonen skapte ytterligere oppmerksomhet da den somaiiske dommeren Artan ble nektet innreise til USA på grunn av påstått tilknytning til terrororganisasjoner. Han ble sendt tilbake til Mogadishu, der han ble møtt av flere personer.

Infantino kommenterte dette ved å si at Fifa ikke kan kontrollere alt, men at de jobber hardt bak lukkede dører for å sikre en ordentlig gjennomføring av mesterskapet. Han understreket organisasjonens investeringer i alle medlemsland, inkludert mindre nasjoner som Kapp Verde, Haiti og Curaçao, og takket en rekke politikere, inkludert USAs president Donald Trump, Canadas statsminister Mark Carney og Mexicos regjering. Likevel har innreiseproblematikken fortsatt.

Iraks spiss Aymen Hussein ble for eksempel holdt igjen og avhørt i sju timer på flyplassen, og 15 medlemmer av Irans støtteapparat Ble nektet visum. I tillegg til immigrasjonsutfordringene, har Infantino også møtt betydelig intern kritikk. Tidligere Uefa- og Fifa-president Michel Platini har saksøkt ham for å ha svertet ham og forhindret ham i kampen om presidentvervet. Også Norges Fotballforbund har støttet en klage fra menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare til Fifas etiske komité.

Anklagene dreier seg om brudd på reglene for politisk nøytralitet, spesielt knyttet til at Infantino tildelte Trump Fifas fredspris. Disse kontroversene skaper et urolig bakteppe for et VM som er ment å forene folk gjennom fotball





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