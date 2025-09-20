Influencer Emilie Kiser bryter stillheten etter sønnen Triggs død

Den amerikanske influenceren Emilie Kiser deler sin første video etter sønnens tragiske drukning. Hun snakker om sorg, utfordringer og hvordan hun vil forholde seg til følgerne fremover.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset.

Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok. Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun følgerne med på husvask. Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke.\Emilie Kiser, en populær amerikansk influencer med millioner av følgere på TikTok, har brutt stillheten etter sønnen Triggs tragiske død. Trigg druknet i familiens basseng i mai, en hendelse som sendte sjokkbølger gjennom hennes store følgerskare. Etter måneder med stillhet, delte Kiser sin første video, der hun åpenhjertig snakker om sorgen og utfordringene hun har møtt. Videoen er et tegn på at hun ønsker å komme tilbake til plattformen, men samtidig understreker hun at hun ikke vil late som om alt er bra. Kiser forklarer at hun tar små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere med følgerne sine fremover, og at hun vil dele av sin sorgreise på en autentisk måte. Til tross for smerten, uttrykker hun takknemlighet for støtten fra følgerne og understreker ønsket om å vise andre som opplever vanskeligheter at de ikke er alene. Videoen gir et innblikk i en mors hjertesorg og kampen for å finne veien videre etter et ufattelig tap. Kisers åpenhet og sårbarhet kan bli et viktig lys i mørket for andre i lignende situasjoner.\I videoen deler Kiser også litt om hvordan hun planlegger å bruke TikTok fremover, inkludert å ta følgerne med på hverdagslige aktiviteter som husvask, for å opprettholde en følelse av normalitet. Hun påpeker viktigheten av å være ærlig om sine følelser og unngå å fremstille en perfekt fasade. Kisers avgjørelse om å vende tilbake til sosiale medier, selv om hun er i sorg, er et eksempel på hvordan influensere kan bruke plattformene sine til å bearbeide traumer og koble seg til sitt publikum på et dypere nivå. Etter sønnens død har Kiser fått enorm støtte og forståelse fra følgere. Hun understreker at hun har savnet å snakke med dem og at hun er takknemlig for fellesskapet de har bygget. Samtidig er hun åpen om at hun ikke er klar til å dele alt, og at hun trenger tid til å lege sårene sine. Hendelsen understreker også viktigheten av sikkerhetstiltak rundt basseng, noe som politiet har undersøkt. Familien opplevde en fryktelig tragedie, og Kisers ærlighet rundt den er en sterk gest av åpenhet. Kiser fortsetter å sette ord på følelsene sine, og understreker at sorgreisen ikke er lett





