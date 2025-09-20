Influencer Emilie Kiser deler første video etter sønnens tragiske død

Den amerikanske influenceren Emilie Kiser vender tilbake til TikTok etter sønnens drukningsulykke. I sin første video siden tragedien deler hun sine følelser og sorg med følgerne.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset. Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok.

Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Første video etter ulykken Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun følgerne med på husvask. Her er den nyeste videoen fra Kiser på TikTok: @emiliekiser 🤍 ♬ original sound - Emilie Loading='lazy' expose='Identity,pulse'>Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke.





