Influencer Emilie Kiser deler første video etter sønnens tragiske død

Den amerikanske influenceren Emilie Kiser, med millioner av følgere på TikTok, har delt sin første video etter sønnen Triggs tragiske død i bassenget i mai. Videoen er hennes første uttalelse etter tragedien, og hun forteller om sorgen og hvordan hun skal håndtere livet fremover.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset. Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok.

Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. Rundt halsen bærer hun et smykke med sin døde sønns navn. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun dem med på husvask. Her er den nyeste videoen fra Kiser på TikTok: @emiliekiser 🤍 ♬ original sound - Emilie. Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke. Emilie Kiser, en populær amerikansk influencer med millioner av følgere på TikTok, har delt sin første video etter den tragiske døden til sin sønn Trigg i mai. Hendelsen fant sted da den lille gutten ble funnet bevisstløs i familiens basseng. Etter en uke på sykehuset, døde Trigg, og tragedien har preget Kisers liv dypt. Videoen markerer hennes tilbakekomst til plattformen etter en lang periode med stillhet, hvor hun deler sine følelser om sorgen og tapet. Hun uttrykker nervøsitet og usikkerhet, og forteller at hun ønsker å være åpen med sine følgere, samtidig som hun beskytter seg selv og sin sorgprosess. Kiser forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere med følgerne fremover, og i denne første videoen viser hun dem en glimt av hverdagen, med husvask som en del av innholdet. I videoen nevner Kiser at hun savner å kommunisere med følgerne sine, og at hun ønsker å vise andre som sliter at de ikke er alene. Hun understreker at hun vil være ærlig om sine følelser, men at hun trenger tid til å bearbeide sorgen. Kiser bærer et smykke med sønnens navn, som en konstant påminnelse om tapet. Dødsfallet til Trigg ble etterforsket av politiet, som konkluderte med at det var en ulykke. Kisers ektemann var hjemme med begge barna da tragedien skjedde, mens Emilie var borte. Familielivet har blitt snudd på hodet, og Kisers tilbakekomst til sosiale medier markerer et viktig steg i hennes sorgprosess og en måte å koble seg til sitt fellesskap på nytt. Hun håper å kunne bruke plattformen til å vise andre i lignende situasjoner at de ikke er alene i sin sorg og smerte. Denne saken er en sterk påminnelse om de tragiske konsekvensene som kan oppstå når sikkerhetstiltak ikke er på plass, og hvordan en slik hendelse kan forandre et liv for alltid. Det er også et eksempel på hvordan sosiale medier kan brukes som en kanal for å dele personlige opplevelser og søke støtte i vanskelige tider. Det er viktig å huske på at hver enkelt person reagerer forskjellig på sorg, og at det ikke finnes en riktig eller gal måte å håndtere et tap på. Emilie Kisers beslutning om å dele sin sorgreise offentlig, er en modig handling som kan hjelpe andre i lignende situasjoner, selv om hun understreker at hun trenger tid til å komme tilbake.





