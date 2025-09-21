Influencer Emilie Kiser deler video etter sønnens tragiske død

Emilie Kiser, en kjent influencer, returnerer til TikTok etter sønnens død. Hun deler sine følelser og forteller om hvordan hun bearbeider sorgen. Videoen er en ærlig beskrivelse av hennes følelser og et forsøk på å gjenoppta kontakten med følgerne, men med fokus på å beskytte sin egen sorg. Hun snakker om tapet av sin sønn Trigg, og hvordan det har vært å bearbeide sorgen. Hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter at de ikke er alene.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset. Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok.

Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. Rundt halsen bærer hun et smykke med sin døde sønns navn. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun dem med på husvask. Her er den nyeste videoen fra Kiser på TikTok: @emiliekiser 🤍 ♬ original sound - Emilie Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke. Emilie Kiser, en kjent amerikansk influencer med millioner av følgere på TikTok, har delt sin første video etter en tragisk hendelse som har preget hennes liv. I mai mistet hun sin sønn, Trigg, i en drukningsulykke i familiens hjem i Arizona. Etter måneders stillhet, valgte Kiser å dele sine følelser og tanker med sine følgere. Videoen er en åpenhjertig uttalelse hvor hun uttrykker sin sorg og nervøsitet over å vende tilbake til å dele innhold på plattformen. Hun forklarer at hun vil ta små skritt i sin kommunikasjon, og understreker at hun ikke vil late som om alt er bra. Kiser har tilbrakt de siste månedene med å bearbeide sorgen, og hun understreker at det har vært en ekstremt vanskelig periode. Videoen er en indikasjon på hennes ønske om å fortsette å kommunisere med sine følgere, men også å beskytte sin egen sorgprosess. Hun gir uttrykk for at hun savner samtalene med følgerne sine, men at hun ennå ikke er klar til å dele alle sine følelser. Videoen inneholder også glimt av hverdagen, og Kiser deler blant annet et klipp av husvask. Kisers tilbakekomst på TikTok er en viktig hendelse for hennes følgere og markerer et nytt kapittel etter tapet av sønnen. Hendelsen har også satt fokus på sikkerhet ved bassenger. \I videoen gir Emilie Kiser uttrykk for hvordan hun føler det etter å ha mistet sønnen sin. Hun forteller om hvor vanskelig de siste månedene har vært. Kiser forklarer at hun ikke ønsker å late som om alt er bra og vil ikke gråte ut på nettet for å vise alle sine følelser. Hun understreker at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere med følgerne sine fremover. Hun sier at hun savner å chatte med følgerne sine og at det er mye hun har lyst til å snakke om. Hun ønsker også å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. Kiser bærer et smykke med sønnens navn rundt halsen. Hun understreker at det er viktig for henne å vise andre som sliter, at de ikke er alene i sorgen. Videoen er et forsøk på å gjenoppta kommunikasjonen med følgerne sine, men med et fokus på å være ærlig og å beskytte sin egen sorg. \Emilie Kiser ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore, ble født i mars. Emilie var ikke hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke. Ulykken har ført til diskusjoner om bassengsikkerhet og foreldres ansvar. Det er viktig å sørge for at bassenger er forsvarlig sikret for å forhindre slike tragedier i fremtiden. Kisers historie har berørt mange mennesker, og hennes åpenhet om sorgen har blitt godt mottatt av følgerne. Kisers modige tilbakekomst og hennes beslutning om å dele sin sorgreise er et viktig budskap om håp og helbredelse. Kiser er en kjent profil som bruker plattformen til å dele små glimt fra hverdagen sin, og har brukt den til å dele tankene sine i et vanskelig øyeblikk i livet





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Emilie Kiser Tiktok Sorg Drukning Influencer

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Influencer Emilie Kiser tilbake på TikTok etter sønnens drukningsulykkeDen amerikanske influenceren Emilie Kiser deler sine følelser og tanker i en ny video på TikTok etter at sønnen Trigg døde i en drukningsulykke. Hun uttrykker sårbarhet og takknemlighet for støtten fra følgerne.

Les mer »

Influencer Emilie Kiser bryter stillheten etter sønnen Triggs dødDen amerikanske influenceren Emilie Kiser deler sin første video etter sønnens tragiske drukning. Hun snakker om sorg, utfordringer og hvordan hun vil forholde seg til følgerne fremover.

Les mer »

Influencer Emilie Kiser deler første video etter sønnens tragiske dødDen amerikanske influenceren Emilie Kiser vender tilbake til TikTok etter sønnens drukningsulykke. I sin første video siden tragedien deler hun sine følelser og sorg med følgerne.

Les mer »

TikTok-kjendis tilbake etter sønnens død: – Gjør mitt beste hver dagFire måneder etter at Emilie Kiser (26) mistet sin tre år gamle sønn i drukning, snakker hun i en video til følgerne sine.

Les mer »

TikTok-stjerne Emilie Kiser deler første video etter sønnen Triggs tragiske bortgangInfluencer Emilie Kiser åpner seg om sorgen etter sønnens drukning i basseng i sin første video på TikTok etter tragedien. Hun forteller om savnet og fremtidige planer.

Les mer »

Influenser Emilie Kiser deler video etter sønnens dødInfluencer Emilie Kiser publiserer sin første video på TikTok etter sønnen Trigg Kisers tragiske bortgang. Videoen er en åpenhjertig uttalelse om hennes sorg og hvordan hun forsøker å komme seg videre.

Les mer »