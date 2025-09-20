Influencer Emilie Kiser tilbake på TikTok etter sønnens drukningsulykke

Den amerikanske influenceren Emilie Kiser deler sine følelser og tanker i en ny video på TikTok etter at sønnen Trigg døde i en drukningsulykke. Hun uttrykker sårbarhet og takknemlighet for støtten fra følgerne.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset. Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok.

Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun følgerne med på husvask. Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke. Kisers første video etter sønnens tragiske dødsfall markerer en emosjonell tilbakevending til sosiale medier for den populære influenceren. Videoen, som ble lagt ut på TikTok, viser en sårbar Emilie som deler sine følelser og tanker om de siste månedene etter sønnen Triggs drukningsulykke. Kiser uttrykker sin nervøsitet og erkjenner at hun fortsatt er usikker på hvor mye hun vil dele av sin sorgreise. Hun understreker at hun ikke vil late som alt er bra, men ønsker å være ærlig med sine følgere om sine følelser. Samtidig uttrykker hun takknemlighet for støtten fra sine følgere og fremhever viktigheten av å vise andre som sliter at de ikke er alene. Videoen er et viktig steg i Kisers helingsprosess, og hun antyder at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere fremover. I videoen får følgerne et innblikk i hennes hverdag gjennom en tilsynelatende vanlig aktivitet, som husvask. Hendelsen har skapt stor oppmerksomhet og sympati, og Kisers følgere har uttrykt støtte og forståelse for hennes vanskelige situasjon. Kisers beslutning om å dele sin erfaring bidrar til åpenhet rundt sorg og tap, og hennes ærlighet berører mange mennesker. Kisers valg om å vende tilbake til sosiale medier, selv om det er vanskelig, viser styrke og mot. Det er en erkjennelse av at hennes tilstedeværelse kan være en kilde til støtte og fellesskap for andre. Videoen er et rørende innblikk i hennes personlige reise, og hennes beslutning om å dele dette med sine følgere, selv om det er vanskelig, er bemerkelsesverdig. Kisers handlinger illustrerer viktigheten av åpenhet og støtte i møte med tragedie, og hennes historie er en påminnelse om at selv i de mørkeste stunder er det håp





