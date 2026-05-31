Influencers and Mental Health: Balancing Authenticity and Responsibility

The article discusses the importance of responsible and authentic representation of mental health in the context of influencers and their impact on young audiences. It highlights the need for influencers to be mindful of their influence and the responsibility that comes with it, especially when addressing sensitive topics like mental health and identity.

Debattinnlegget uttrykker skribentens meninger. Vi er alle på en eller annen måte forbilder for noen mennesker, enten vi vil eller ikke. Det finnes mennesker som ser opp til oss, lytter til oss og påvirkes av det vi sier og gjør.

Derfor er det viktig å velge ord, handlinger og motivasjon med omhu. Jeg vil ikke sitte på en høy hest og bestemme hvem som får uttale seg om psykisk helse og hvem som ikke får det. Tvert imot heier jeg på alle som bidrar til åpenhet, forebygging og mindre stigma rundt psykisk helse og selvmord. Men det må komme fra riktige premisser og motivasjon.

Ønsker du noen å snakke med? Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser anonymt og få støtte, råd og veiledning. Ved akutte tilfeller, ring 113. Har du makt til å påvirke?

For influensere har makt. De påvirker følgerne sine hver eneste dag – enten de erkjenner det eller ikke. Særlig unge mennesker påvirkes av hvordan offentlige personer snakker om følelser, identitet, styrke, sårbarhet og egenverdi. Derfor reagerer jeg når psykisk helse ser ut til å bli brukt mer som personlig profilbygging enn som et genuint ønske om å hjelpe andre.

Det finnes profiler som snakker høyt om psykisk helse, men hvor innholdet i større grad handler om å promotere seg selv, sitt eget image og sine egne meninger enn å skape trygghet for mennesker som faktisk strever. Når fokuset blir å demonstrere egen kunnskap fremfor hva som faktisk hjelper andre, mener jeg vi er på vei i feil retning.

Når budskapet bygges rundt persondyrking, sterke meninger og konstant eksponering av seg selv, begynner jeg å stille spørsmål ved motivasjonen – som i utgangspunktet burde handle om å hjelpe mennesker, ikke fremme seg selv. Ydmykhet for andre menneskers opplevelser bør være noe av fundamentet i psykologifaget. For jo mer man lytter til mennesker, desto mer oppdager man hvor mye man selv ikke har forstått og hvor lett det er å være blind for andres virkelighet.

Psykisk helse handler ikke om å fremstå sterkest, smartest eller mest kontroversiell. Det handler heller ikke om å kunne ramse opp pensum fra psykologistudiet i et podkaststudio eller på TikTok. Når temaer som traumer, identitet, kjønn, selvfølelse og livskrise blir redusert til basta meninger og enkle svar, mister vi ofte det viktigste av syne: Mennesket bak problemene.

For til syvende og sist handler psykisk helse om noe så grunnleggende som at vi alle er mennesker og at alle mennesker trenger å bli sett, forstått og møtt med respekt. Derfor må vi også være varsomme med hvem vi gjør til veivisere for unge mennesker. For når man får en stor plattform og bygger troverdighet rundt psykisk helse, følger det et ansvar med hvordan man snakker til, og om andre mennesker.

Særlig de som allerede føler seg utenfor, usikre eller sårbare. Forvirres påvirkningskraft med kompetanse? Nakne meninger og høy selvtillit er ikke det samme som innsikt, og påvirkningskraft bør aldri forveksles med kompetanse. Jordan Peterson hadde til sammen over 30 års erfaring og utdanning som klinisk psykolog før han gikk inn i offentligheten med sine perspektiver.

Han hadde møtt mennesker ansikt til ansikt gjennom et helt yrkesliv. Det betyr ikke at alle meningene hans er riktige, men det betyr at de kommer fra en faglig og klinisk erfaring mange av dagens unge profiler ikke har. Psykisk helse gjelder heller ikke bare de menneskene man personlig identifiserer seg med eller forstår.

Derfor blir det vanskelig for meg å forstå hvordan personer som ønsker å fremstå som forkjempere for psykisk helse samtidig kan uttrykke holdninger som oppleves ekskluderende overfor transpersoner og andre minoriteter. Vi snakker om grupper som allerede lever med høyere grad av utenforskap, hets og psykiske belastninger enn mange andre.

Hvordan føles det for mennesker i disse gruppene når offentlige personer som sier de kjemper for psykisk helse, samtidig får dem til å føle at de ikke fullt ut blir akseptert for den de er? Psykisk helse kan ikke bare gjelde noen. Den må gjelde alle. Derfor mener jeg vi må tørre å stille høyere krav til dem som får stor plass i offentligheten som stemmer for psykisk helse.

Ikke fordi de må være perfekte, men fordi påvirkningskraften deres er reell. For når unge mennesker lytter, følger og søker råd, holder det ikke bare å være synlig. Da må man også være bevisst på hvilket ansvar man faktisk har. Unge mennesker trenger trygghet, ydmykhet og inkludering – ikke bare selvsikkerhet pakket inn i en tredelt dress og sterke meninger





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Influencers Mental Health Responsibility Authenticity Balancing Young Audiences Mental Health Awareness Identity Trauma Identity Self-Esteem Jordan Peterson Influence Influencers And Mental Health Responsibility Authenticity Balancing Young Audiences Mental Health Awareness Identity Trauma Identity Self-Esteem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daniel Myklebust (25) sykler til EM for sin avdøde vennDaniel Myklebust skal sykle over 600 kilometer for å samle penger til mental helse.

Read more »

Grimes avslører autisme- og ADHD-diagnoseArtisten (37) deler nyheten på sosiale medier og kritiserer samtidig «mental helse-kulturen» på nett.

Read more »

Grimes avslører autisme- og ADHD-diagnoseArtisten (37) deler nyheten på sosiale medier og kritiserer samtidig «mental helse-kulturen» på nett.

Read more »

Rørt til tårer av stor pengegaveMental Helse Steinkjer får 200.000 kroner fra Allos Stiftelsen for å styrke lavterskeltilbudet.

Read more »

Norwegian News TextThe Norwegian news text covers various topics such as astronomy, politics, health, and sports.

Read more »