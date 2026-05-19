Influenser Sara Tandberg varslet for ulovlig skjult reklame

Influenser Sara Tandberg (33) har fått et varsel om overtredelsesgebyr på 500.000 kroner fra Forbrukertilsynet for ulovlig skjult reklame på Instagram. Tandberg er særlig kjent for å drive sitt eget klesmerke Careless, som hun startet i 2021.

Influenser Sara Emilie Tandberg (33) tok mandag til sine 180.000 følgere på Snapchat hvor hun snakket om et brev hun skal ha mottatt fra Forbrukertilsynet .

Ifølge influenseren skal brevet ha omhandlet skjult reklame, og først timer senere fikk hun dreisen på hva brevet egentlig handlet om. Varsel om kjempebot Influenseren er særlig kjent for å drive sitt eget klesmerke Careless, som hun startet i 2021. Allerede ett år etter hun startet merket, ble det en dundrende suksess.

I 2025 kunne hun atter en gang smile heie veien til banken, ettersom bedriften solgte for 146 millioner kroner. 33-åringen har lykkes med å markedsføre bedriften gjennom egen sosiale kanaler, men i Norge er det et strengt regelverk rundt dette. På Forbrukertilsynets nettsider kommer det fram at reklame i sosiale medier skal tydelig framstå som reklame, og peker spesielt på at mange influensere ikke merker for egne produkt og tjenester.

Forbrukertilsynet bekrefter I en e-post til Nettavisen bekrefter Bente Øverli, direktør i Forbrukertilsynet, at de har sendt et forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på 500.000 kroner til influensers selskap. De skriver at varselet er et resultat av en større kontrollaksjon de hadde i fjor høst, der 28 influensere ble kontrollert. – Vi ser en utvikling der stadig flere influensere lanserer egne merkevarer, og markedsfører dette på sine kontoer hvor de også poster annet personlig innhold.

I denne kontrollen hadde vi derfor et ekstra søkelys på influensere som publiserer markedsføring for egne varer eller tjenester, såkalt egenreklame. Vi undersøkte om innleggene fremsto tydelig som markedsføring, enten ved at det fremgår tydelig ut fra sammenhengen, eller ved at influenserne har merket innleggene tydelig som reklame eller annonse, skriver Forbrukertilsynet. De mener Tandberg har flere innlegg på Instagram som bryter forbudet mot skjult markedsføring.

Dette fordi det etter Forbrukertilsynets vurdering ikke fremgår tydelig at innleggene er markedsføring for hennes eget klesmerke, Careless AS. Dette sier Tandberg Det er så klart leit, det har aldri vært intensjonen å utsette noen for skjult reklame da jeg stolt viser fram egenreklame daglig i mine kanaler som gründer og deler hverdagen om å eie en bedrift i Norge, skriver Sara Emilie Tandberg i en SMS til Nettavisen.

Hun sier videre at hun selv har tatt kontakt med Forbrukertilsynet ved flere anledninger fordi hun ønsker å gjøre ting korrekt. – Men jeg har erfart at det ikke alltid har vært lett å forstå hvor grensen går, og har ofte sittet igjen med flere spørsmål enn gode og klare svar. Jeg har kun blitt kontaktet av Forbrukertilsynet på deres intiativ en gang tidligere, og det var for sju år siden.

Jeg har likevel full respekt for loven, og regner med en fin dialog med Forbrukertilsynet framover da vi alle ønsker det samme, å unngå skjult reklame. Veien videre nå er at jeg har muligheten til å uttale meg i saken før de fatter et vedtak, så får vi ta det derifra





