Influenser Sophie Elise Isachsen møter språkbarrieren i Finland

Influenser Sophie Elise Isachsen tok med sønnen Helmer til Mummidalen i Finland, men møtte språkbarrieren. Den finske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa reagerer på influenserens språkutfordringer.

Influenser Sophie Elise Isachsen tok nylig med sønnen Helmer til den kjente attraksjonen Mummidalen i Finland . På Snapchat deler hun nå flere bilder fra turen i Nådendal, men hun legger ikke skjul på at hun sitter igjen med en litt merkelig følelse etter opplevelsen.

Språkbarrieren gjorde det nemlig utfordrende for influenseren. Den finske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa reagerer imidlertid på influenserens språkutfordringer, og mener hun burde ha forventet akkurat dette. Sophie Elise reiser overfor følgerne sine og innrømmer at hun opplevde noen språkutfordringer underveis. Hun skriver at hun elsker Helsingfors og mener det er en undervurdert storby, men at reisen til Mummidalen var som å havne i en annen verden.

Til tross for kommunikasjonsproblemer ute på den finske landsbygda, legger ikke Isachsen skjul på at reisen likevel var en stor suksess for sønnen. Sanna Sarromaa mener at finske barn lærer svensk på samme måte som nordmenn har tysk på skolen, og at man derfor ikke kan forvente flytende svenskkunnskaper. Hun påpeker også at finsk tilhører en helt annen språkgruppe, og at det er grunnen til at man fort kan misforstå hverandre. Sophie Elise har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse





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Sophie Elise Isachsen Mummidalen Sanna Sarromaa Språkbarrieren Finland

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