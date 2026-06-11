Influensersamarbeid for å løfte norsk kvinnefotball

Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner satser nå tungt på influensere som Amalie Snøløs for å øke publikumstallene og nå ut til unge kvinner.

Norges Fotballforbund (NFF) har tatt et strategisk grep for å øke interessen for kvinnefotballen i Norge ved å inngå et omfattende samarbeid med influenceren Amalie Snøløs .

Dette kom til overflaten etter at Snøløs dokumenterte kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland i sine sosiale medier, merket som et betalt samarbeid med forbundet. For Snøløs, som selv har en bakgrunn som fotballspiller med kamper for J16-landslaget, er dette et engasjement som stikker dypt. Hun uttrykker en sterk personlig motivasjon for at fotballen skal nå ut til enda flere, med et spesielt fokus på jenter og kvinner.

Gjennom sine kanaler ønsker hun å skape et nytt engasjement og vise frem sporten fra en vinkel som treffer dagens unge generasjon, noe som gjør henne til en naturlig brobygger mellom den profesjonelle sporten og publikummet hun allerede har opparbeidet seg på nettet. Bak dette samarbeidet ligger en større og mer ambisiøs plan fra NFFs side, kjent som strategiplanen 'Tid for Handling'. Dette er et omfattende veikart som beskriver hvordan forbundet skal nå sine langsiktige mål for norsk fotball.

Et av de mest sentrale målene i denne planen er å øke tilskuertallet på landskamper betraktelig; målet er faktisk å firedoble publikumstallene innen år 2030. For å oppnå en slik massiv vekst erkjenner NFF at tradisjonelle markedsføringsmetoder ikke lenger er tilstrekkelige. De må utfordre eksisterende formater og teste ut nye kanaler for å fange oppmerksomheten til grupper som kanskje ikke følger med på sporten via avisene eller lineær TV. Influencersamarbeid er en av de viktigste brikkene i dette puslespillet.

NFFs medieansvarlig, Carina Olset, påpeker at slike grep allerede har vist seg å fungere, blant annet ved en kamp i Stavanger der bruk av lokale profiler bidro til et merkbart økt billettsalg. Ved å bruke profiler som Snøløs kan forbundet løfte produktet sitt og vise frem landslagets stjerner i en kontekst som føles autentisk og relevant for følgerne. Parallelt med NFFs nasjonale satsing ser vi lignende trender i Toppserien.

Toppfotball Kvinner har også begynt å eksperimentere med influensere for å styrke synligheten til klubbene og ligaen. Et konkret eksempel var åpningen av det nye Nadderud stadion for Stabæk Kvinner, hvor flere influensere, inkludert Snøløs, var til stede for å skape blest om arrangementet. Leder Marianne Solheim forklarer at dette er en del av en bevisst strategi for å oppnå synlighet i såkalte 'nye medier', som podkaster og sosiale medier.

Dette er kanaler der de mener de kan treffe unge kvinner mer effektivt enn gjennom tradisjonelle mediehus. Selv om Toppfotball Kvinner ikke har benyttet seg av direkte betalte avtaler på samme måte som NFF, har de lokket profiler med opplevelser, drakter og eksklusive gaver. Dette viser en bredere trend i idretten hvor man beveger seg bort fra kun å selge en kampbillett, til å selge en livsstil og en opplevelse som kan deles digitalt.

Selv om det er tidlig å fastslå den nøyaktige effekten av disse tiltakene på lang sikt, er den digitale responsen umiddelbar. Det er langt lettere å måle rekkevidde og engasjement i form av likes, delinger og visninger enn det er å spore nøyaktig hvem som kjøper billett basert på en enkelt Instagram-story. Likevel er troen stor på at dette vil bygge en mer bærekraftig interesse for kvinnefotballen over tid.

Ved å normalisere det å følge med på kvinnefotball gjennom populære kulturelle ikoner, bidrar NFF og Toppfotball Kvinner til å bryte ned barrierer og gjøre sporten mer tilgjengelig. Dette handler ikke bare om markedsføring, men om en kulturell endring hvor kvinnelige utøvere får den plassen og oppmerksomheten de fortjener i det offentlige rom.

Ved å kombinere sportslige ambisjoner med moderne kommunikasjonsstrategier, legger norsk fotball grunnlaget for en fremtid hvor tribunene er fulle av et mangfoldig publikum som føler en personlig tilknytning til laget





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Norges Fotballforbund Amalie Snøløs Kvinnefotball Influensermarkedsføring Toppserien

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