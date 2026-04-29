Ingason senket Tromsø – Brann snudde narrativet

Kristall Máni Ingason scoret hattrick da Brann vant 3-0 borte mot serielederen Tromsø. Seieren gir Brann håp i kampen mot nedrykk og snur narrativet rundt klubben.

Bekymringen har vært stor i Bergen, og ropene om krise har overdøvet mye annet. Men søndag kveld, 29. april 2026, ble et nytt kapittel skrevet i Brann -historien, et kapittel signert en mann: Kristall Máni Ingason .

Med tre mål i bortekampen mot serielederen Tromsø, snudde den 24 år gamle islendingen ikke bare kampen, men også narrativet rundt Brann. Seieren mot Tromsø, som frem til nå har vært uslåelige i årets Eliteserie, er en prestasjon av de sjeldne, og den kom akkurat i tide for en klubb som har vært under et enormt press. Kampen startet jevnt, men det var Brann som tok initiativet.

Ingasons første mål kom etter en intens periode med press, hvor Brann skapte flere farlige situasjoner. Etter at to forsøk ble blokkert av et oppofrende Tromsø-forsvar, var det Ingason som til slutt fikk ballen i mål. Målet ga Brann selvtillit, og kort tid etter kom 2-0, et mål som kan beskrives som ren fotballmagi. Ulrik Mathisen startet angrepet, Kristian Eriksen snublet nesten over målstreken, men Ingason var på plass for å enkelt sette ballen i nettmaskene.

Kommentator Knut Høibraaten i Bergens Tidende var begeistret, og beskrev situasjonen som et øyeblikk av ren magi. Ikke lenge etter økte Ingason ledelsen til 3-0, igjen etter et direkte Brann-angrep. Denne gangen klarte han å snike ballen under flere Tromsø-forsvarere, og dermed var hattricket fullført. Det var nesten for lett for Ingason, og han var nær ved å score sitt fjerde mål, men det ble annullert for offside.

Likevel var skaden allerede skjedd, og Tromsø hadde ingen svar på Branns angrepskraft. Seieren i Tromsø er mer enn bare tre poeng for Brann. Det er et signal om at laget er i stand til å kjempe i toppen av Eliteserien, og at krisen kanskje er over. Før kampen hadde Brann kun én seier i årets sesong, og laget befant seg faretruende nær nedrykkssonen.

Nå er de på vei oppover på tabellen, og trykket på klubben og spillerne har lettet betydelig. Timingen for denne seieren kunne knapt vært bedre. For Tromsø, som har vært en av årets store overraskelser, var dette et uventet tap. De har slitt med å skape de store målsjansene, og selv om de hadde et par langskudd fra Jens Hjertø-Dahl, var de ikke i nærheten av å true Brann på alvor.

Spørsmålet nå er om Freyr Alexandersson, Branns trener, vil slippe spørsmål om hvorvidt resultatet vil stå seg. Men én ting er sikkert: Kristall Máni Ingason har gitt Brann-fansen nytt håp, og han har vist at han er en spiller av ypperste kvalitet. Denne kampen vil bli husket lenge, og Ingasons prestasjon vil bli snakket om i Bergen i lang tid fremover.

Det er en seier som kan snu hele sesongen for Brann, og som kan gi dem troen på at de kan kjempe om medalje





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kraftig brann i Steigen kommune – Bygning totalskaddEn bygning ved kaia i Nordskot, Steigen kommune, ble totalskadd i en brann som startet klokken 23.14. Brannmannskapene jobber fortsatt med slukningsarbeidet og hindrer spredning til nærliggende bygninger.

Hytte brant ned i ØygardenNødetatene rykket ut til en brann i en hytte i Øygarden natt til tirsdag.

Varmebølge på Østlandet og fare for brann på VestlandetMeteorologisk institutt varsler opp mot 25 grader i indre strøk av Telemark og Buskerud mot slutten av uka. Samtidig er det gult farevarsel for gress- og lyngbrann i deler av Vestlandet, Rogaland og Østlandet. I Nord-Norge blir det mildere og våtere vær, med mulighet for 10-20 cm snø lokalt.

Beboere i Oslo-bolig frykter for sikkerheten etter brann – brannalarmen skal ikke ha fungertBeboere i en kommunal bolig i Oslo våknet i panikk da det brant i oppgangen. Flere hevder brannalarmen ikke fungerte, og frykter for sikkerheten etter å ha blitt bedt om å flytte tilbake til en bolig preget av skader og manglende utbedringer.

Seks Rosenborg-supportere utestengt ut sesongenPolitiet aksjonerte etter helgens kamp mot Brann.

Brann topper tabellen – Ysland legger opp – Fifa-kritikk og VM-regelendringerBrann fortsetter å vinne i Toppserien, mens sykkelsyklisten Anne Dorthe Ysland må avslutte karrieren. Fifa møter kritikk for tildeling av fredspris, og det vurderes regelendringer i VM.

