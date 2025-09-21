Ingebrigtsen kjempet seg til tiendeplass i Tokyo, til tross for skadeproblemer

Jakob Ingebrigtsen overrasket mange da han stilte opp i 5000 meter finalen i Tokyo, og kjempet seg til en tiendeplass til tross for skadeproblemer og manglende konkurranser før mesterskapet. Broren Filip Ingebrigtsen kalte det en enorm seier. Amerikaneren Cole Hocker vant løpet.

Hør på saken Til slutt endte han på tiendeplass med tiden 13.02 blank. – Det er helt ekstremt. Det har skjedd mye siden søndag (røk ut på 1500 meter). Men at det hadde skjedd så mye, hadde jeg ikke trodd, sier bror Filip Ingebrigtsen til NRK. Han kaller det «en enorm seier», og hovedpersonen var enig. – Jeg tenker jeg må være godt fornøyd. Det sitter langt inne å si det, men jeg er nødt til det. De fleste har sagt det ikke har vært lurt å stille, men jeg er ikke en som trekker meg.

Jeg er her for å konkurrere for meg selv. Et VM skal ikke gå uten at jeg er deltager selv, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK. Cole Hocker gikk til topps med tiden 12.58,30 etter en spurt mot Isaac Kimeli og Jimmy Gressier, som vant 10.000 meter tidligere i VM i Tokyo. Hocker vant på 12.58,30, belgiske Kimeli ble nummer to på 12.58,78, Gressier fra Frankrike ble nummer tre på 12.59,33. I forsøket ble han nummer åtte - den siste posisjonen som ga VM-finale - med et nødskrik. – Det var tungt, men det var en bra fart. Sjelden vi ser han så sliten, så han har gitt absolutt alt han har, sier kona Elisabeth Asserson Ingebrigtsen og legger til: – Det er helt sykt at han klarer å gjøre det han gjør i dag. Amerikaneren fikk dermed den perfekte revansje etter at han ble diskvalifisert i semifinalen på 1500 meter – øvelsen han også vant i OL i fjor. Jakob Ingebrigtsen lå bakerst i feltet til det var gått 3400 meter. Da gikk han helt frem i tet og passerte først da 1200 meter gjensto. Den ledelsen holdt han til feltet skulle ut på siste runde. Da løp konkurrentene forbi. Ingebrigtsen vant 5000 meter i VM i 2022, VM 2023 og OL 2024. Etter å ha mistet hele utendørssesongen før VM med en skade i akillesen, har Ingebrigtsen vært langt unna sitt normale nivå her i Tokyo. Han røk ut av forsøket på 1500 meter forrige helg. Norge står uten medaljer i Tokyo-VM før stafettjentene, det siste håpet, skal løpe finale søndag 20.35. Sander Skotheim ble diskvalifisert og fikk ødelagt gullhåpet i tikamp: Karsten Warholm ble nummer fem på 400m hekk – og skadet seg. Jakob Ingebrigtsen kjempet seg til en tiendeplass i finalen på 5000 meter i Tokyo, til tross for skadeproblemer og manglende konkurranser i forkant av mesterskapet. Hans bror, Filip Ingebrigtsen, beskriver prestasjonen som en «enorm seier» gitt omstendighetene. Jakob selv uttrykte en følelse av tilfredshet, selv om det var vanskelig å innrømme. Han understreket sin besluttsomhet om å konkurrere og ikke trekke seg, selv med utfordringer. Amerikanske Cole Hocker vant løpet, og sørget for revansje etter å ha blitt diskvalifisert i 1500 meter semifinalen. Konkurransen i seg selv viste en taktisk kamp, der Ingebrigtsen holdt seg bak i feltet før han avanserte til teten. Til tross for innsatsen, klarte han ikke å holde unna konkurrentene på slutten. Norges resultater i Tokyo-VM har vært skuffende, med null medaljer før stafettjentene skulle konkurrere i finalen. Sander Skotheim fikk sitt gullhåp i tikampen ødelagt, mens Karsten Warholm skadet seg etter å ha blitt nummer fem på 400 meter hekk





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Jakob Ingebrigtsen 5000 Meter Tokyo VM Friidrett Cole Hocker

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Jakob Asserson Ingebrigtsen innfridde - klar for VM-finale på 5000 meterTOKYO (TV 2): Jakob Asserson Ingebrigtsen er klar for 5000 meter-finale, mens Narve Gilje Nordås var sjanseløs.

Les mer »

Jakob Ingebrigtsen klar for 5000 meter-finale, mens Nordås feiletJakob Ingebrigtsen sikret seg en plass i 5000 meter-finalen etter en anstrengende innsats, mens Narve Gilje Nordås mislyktes i å kvalifisere seg.

Les mer »

Ingebrigtsen videre til 5000 meter-finalen: Følte meg bedre enn på 1500 meterJakob Ingebrigtsen sikret seg plass i finalen på 5000 meter etter å ha røket ut i forsøket på 1500 meter tidligere i mesterskapet. Han beskriver løpet som en opptur og er realistisk i forhold til prestasjonen. Han løper for sitt tredje strake VM-gull på søndag.

Les mer »

Ingebrigtsen klar for 5000 meter-finale: – Jeg følte meg bedre enn på 1500-meterenJakob Ingebrigtsen er klar for 5000 meter-finalen etter å ha slitt i forsøket på 1500 meter. Eksperter er delt om sjansene hans, men han selv føler seg bedre og jakter sitt tredje strake VM-gull.

Les mer »

Ingebrigtsen sikret finaleplass på 5000 meter etter skuffelse på 1500 meterJakob Ingebrigtsen viste en oppløftende prestasjon i forsøksheatet på 5000 meter, etter å ha slitt med en skuffende utgang på 1500 meter i mesterskapet. Til tross for å ha kommet tilbake fra en akillesskade, går han nå inn i finalen med blandede forventninger.

Les mer »

Ingebrigtsen videre til 5000 meter-finalen - opplevde løpet som en oppturJakob Ingebrigtsen er klar for 5000 meter-finalen etter å ha slitt i forsøksheatet. Eksperter vurderer sjansene og gir råd.

Les mer »