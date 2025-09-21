Ingebrigtsen klar for 5000 meter-finale: – Jeg følte meg bedre enn på 1500-meteren

Jakob Ingebrigtsen er klar for 5000 meter-finalen etter å ha slitt i forsøket på 1500 meter. Eksperter er delt om sjansene hans, men han selv føler seg bedre og jakter sitt tredje strake VM-gull.

Lytt til saken – Jeg følte meg bedre enn på 1500-meteren. Jakob Ingebrigtsen , etter å ha sikret plass i finalen på 5000 meter, uttrykte lettelse og optimisme til VG. Til tross for en vanskelig start i mesterskapet, hvor han røk ut i forsøket på 1500 meter, følte han at 5000-meterløpet var en opptur. Ingebrigtsen, som kom til mesterskapet uten utendørs konkurranse denne sesongen på grunn av en akillesskade siden mars, beskriver sin reaksjon på nedturen som realistisk og analytisk.

Han er ikke overrasket når konkurranser går dårlig, da han er vant til både tøffe treninger og uforutsette hendelser. Å komme seg videre til finalen som siste mann fra sitt forsøksheat med tiden 13.42,15, var i seg selv en prestasjon. Nå ser han frem til finalen søndag klokken 12.47, der han jakter sitt tredje strake VM-gull på 5000 meter og sitt syvende internasjonale mesterskapsgull på distansen.\Ingebrigtsens prestasjon i forsøket var likevel langt fra hans beste, og det er tydelig at mye må klaffe for at han skal kunne hevde seg i finalen. NRK-kommentator Jann Post påpekte at Ingebrigtsen trenger å forbedre seg betydelig i løpet av de to dagene mellom forsøket og finalen hvis han skal ha håp om en medalje. Storebror Filip Ingebrigtsen var likevel positiv og mente at Jakob løste forsøket bra, uten å miste hodet. Forventningene blant ekspertene er likevel blandet. Tidligere toppløper Sindre Buraas tror at Ingebrigtsen er avhengig av et taktisk løp der han kan spare krefter. Han påpeker at hvis løpet blir hardt fra start, kan det bli brutalt tungt for nordmannen. Ingrid Kristiansen, en løpelegende som selv kom tilbake etter en langtidsskade, mener at Ingebrigtsen må fokusere på seg selv og ikke la seg påvirke av eksterne faktorer. Hun påpeker at det er umulig å forutsi utfallet, men håper på en medalje. For Ingebrigtsen vil finalen være en test på hans evne til å prestere under press og hans mentale styrke. Det er en tøff konkurranse hvor han møter sterke utøvere som Isaac Kimeli, Mathew Kipsang, Cole Hocker, Nico Young, Ky Robinson, Hagos Gebrhiwet, Mike Foppen, Etienne Daguinos, Biniam Mehary, Jimmy Gressier, Birhanu Balew, George Mills, Valentin Soca, Grant Fisher og Yann Schrub.\Spørsmålet nå er om Ingebrigtsen klarer å finne tilbake til toppformen og kjempe om medalje. Hans konkurrenter i finalen er svært sterke, og løpet vil kreve både fysisk og mental styrke. Buraas mener de etiopiske løperne er favoritter, men peker også på Jimmy Gressier som en joker. Ingebrigtsen selv må stole på sin erfaring og sitt talent for å lykkes. Han må kanskje tilpasse løpsopplegget og taktisk bruke energien. Det er ingen tvil om at Ingebrigtsen er en mesterløper, men spørsmålet er om han klarer å overvinne de utfordringene han har møtt i dette mesterskapet. Forventningene er store, og mange håper på at han skal kunne vise sin beste side når det virkelig gjelder. Resultatet av finalen vil være spennende for både fans og eksperter, og det vil vise om Ingebrigtsen klarer å hente frem den prestasjonen som trengs for å vinne gull





