Ingebrigtsen tapte ledelsen i Finland mens Bremm brøt det jevne

På Paavo Nurmi Games i Turku mistet Jakob Ingebrigtsen teten i løpet og ble slått. Tyske Florian Bremm vant med et fantomløp på tiden 12.56,82. Håkon Moe Berg ledet 1500-meterløpet en runde før mål, men spanske Mohamed Attaoui var for sterk med ny personlig rekord.

Ingebrigtsen tapte ledelsen i stevnet i Finland. Tyskeren Florian Bremm vant løpet med en sterk prestasjon. Kommentatoren omtaler det som et fantomløp. Frederick Ruppert fra Tyskland kom også inn under sekundet bak.

Bremm har tidligere denne uken løpt 3000 meter hinder på 7.57. Filip Ingebrigtsen har i denne sesongen løpt 5000 meter på 13,30 i Brussel. Håkon Moe Berg løp 1500 meter og ledet en runde før mål, men kunne ikke Following the Paavo Nurmi Games in Turku, a surprising turn occurred in the men's middle-distance events. Jakob Ingebrigtsen, the Norwegian star, initially held a leading position but lost his advantage before the midway point of his race.

Ultimately, he was overtaken as the competition intensified. German athlete Florian Bremm claimed victory with a world-leading time of 12:56.82, an achievement highlighted by commentator Jørn Sundby as a "phantom race" performance. Hurdler Frederik Ruppert also finished within a second of Bremm in his debut at the distance. These results are particularly notable given Bremm's recent 3000m steeplechase time of 7:57 earlier in the week.

Meanwhile, Ingebrigtsen's compatriot, Håkon Moe Berg, showed promise in the 1500m. The 19-year-old from Kyrksæterøra led the pack with one lap to go but was ultimately outclassed by Spain's Mohamed Attaoui, who secured an easy win with a new personal best of 3:31.82. Moe Berg's own season best stands at 3:33.41, set in Brussels, which is just inside the European Championship qualifying standard of 3:33.50.

He has also improved his indoor best to 3:34.02 and achieved a stunning 1500m personal record of 3:30.28 last year, which earned him a spot at the World Championships in Tokyo, though he failed to advance from the heats there. Most recently, he demonstrated his versatility by setting a personal best in the 800m with a time of 1:47.08, good for fifth place at the Trond Mohn Games in Bergen





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ingebrigtsen Bremm Paavo Nurmi Games 1500 Meter 5000 Meter Håkon Moe Berg Mohamed Attaoui VM Tokio EM-Krav Personlig Rekord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slår alarm: Vannkraften kan miste tilgang på milliarder av kronerEU-kommisjonen arbeider med mulige endringer i kriteriene for at vannkraft kan regnes som bærekraftig. Den norske regjeringen frykter at resultatet kan bli mindre investeringer i utslippsfri kraft.

Read more »

Slår alarm: Vannkraften kan miste tilgang på milliarder av kronerEU-kommisjonen arbeider med mulige endringer i kriteriene for at vannkraft kan regnes som bærekraftig. Den norske regjeringen frykter at resultatet kan bli mindre investeringer i utslippsfri kraft.

Read more »

Jakob Ingebrigtsen nærmer seg comeback etter skadeJakob Ingebrigtsen er på bedringens vei etter akillesskade og operasjon. Agenten antyder mulige stevner fra midten av juli, men vil ikke binde seg. Målet er å være 100% tilbake i 2027.

Read more »

– Usannsynlig talentløstMagnus Carlsen bukket i sluttspillet og tapte for Rameshbabu Praggnanandhaa i Norway Chess tirsdag. I praksis er han ute av seierskampen.

Read more »